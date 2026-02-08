Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von operisana je pošto je doživela težu povredu na trci spusta na Zimskim olimpijskim igrama.

Kako mediji saznaju, Von je prebačena u bolnicu u Trevizo, gde je podvrgnuta hirurškoj intervenciji.

Horor nesreća Lindzi Von

Von je, prema izvorima, polomila potkolenicu leve noge.

Američka skijašica Lindzi Von (41) koja je odlučila da se takmiči uprkos teškoj povredi kolena, pala je danas u spustu na Zimskim olimpijskim igrama i odneta je sa staze helikopterom, pošto joj je prvo bila ukazalan lekarska pomoć na snegu.

Von je izgubila kontrolu odmah na početku, zakačila kapiju, potom pala, a onda nakon salta ostala da leži.

Čulo se kako Von jauče posle pada dok je bila okružena medicinskim osobljem, pre nego što je vezana za nosila i odneta helikopterom, što verovatno označava kraj njene velike skijaške karijere.

Skijanje Izvor: Instagram