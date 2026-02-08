U ukupnom plasmanu SAD su osvojile 69 bodova, jedan više od drugoplasiranog Japana
JEDAN BOD ODLUČIO ŠAMPIONA: SAD osvojile olimpijsko zlato na ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju ispred Japana
Ekipa Sjedinjenih Američkih Država osvojila je večeras zlatnu medalju u umetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu.
U izjednačenoj borbi sa ekipom Japana presudio je nastup Ilje Malinina u slobodnom programu. On je osvojio 200,03 boda, dok je drugoplasirani Japanac Šun Sato zabeležio 194,86 bodova.
U ukupnom plasmanu SAD su osvojile 69 bodova, jedan više od drugoplasiranog Japana, čime su odbranili zlatnu medalju sa Igara u Pekingu 2022. godine.
Bronzana medalja pripala je ekipi Italije nakon odličnog nastupa Matea Rica u slobodnom programu. Italija je na kraju osvojila 60 bodova.
Finalnom takmičenju u Milanu prisustvovao je proslavljeni srpski teniser Novak Đoković sa porodicom.
