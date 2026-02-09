Slušaj vest

Kada je nakon teške povrede kolena, koju je doživela samo nekoliko dana pred sam start Olimpijskih igara, odlučila da se takmiči uprkos protivljenju lekara i porodice, bilo je jasno da poslednji olimpijski ples neustrašive Lindzi Von može biti završen na dva načina - slavno ili tragično.

Granica između hrabrosti je tanka, a Lindzi je čitavu karijeru balansirala na njoj - bilo je samo pitanje na koju će stranu pasti...

Junaštvo i fanatizam ovaj put su je skupo koštali.

Na takmičenju u ženskom spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini, proslavljena američka skijašica Lindzi Von (41) doživela je stravičan pad.

Krenula je hrabro u spust na opasnoj stazi, a onda napravila jednu kobnu grešku... Zakačila je kapiju pri prvom skoku, izgubila ravnotežu, okrenula se u vazduhu i survala niz stazu. Odmah je bilo jasno da je doživela ozbiljne povrede. Nije mogla da se pomeri - odjekivali su bolni krici dok su lekari i spasilačka ekipa pružali pomoć bivšoj olimpijskoj šampionki, koja je helikopterom hitno prebačena u bolnicu u Trevizo.

Lindzi je doživela težak prelom leve noge i odmah je operisana u bolnici Ka Fončelo.

Tužan oproštaj neustrašive snežne kraljice. Rizikovala je sve i izgubila sve...

Ko je Lindzi Von?

Lindzi je rođena 18. oktobra u Minesoti. Odrasla je u sportskoj porodici, otac i majka bavili su se skijanjem, pa je i sama veoma rano zavolela ovaj sport. Imala je samo dve godine kada je počela da skija, a već kao devojčica pokazivala je ogroman talenat.

Međutim, Lindzi nije bila samo talentovana, bila je i spremna da radi više od svih. Još kao devojčica znala je da želi nešto veliko. Dok su se druga deca igrala sa vršnjacima i uživala u bezbrižnom detinjstvu, ona je ustajala pre svitanja da trenira, a sa 12 godina se preselila u Kolorado kako bi se maksimalno posvetila svojoj karijeri.

Imala je samo 17 godina kada je prvi put nastupila na Olimpijskim igrama (2002. godine), a prve veće pobede počela je da beleži sredinom 2000-ih. Postala je poznata po hrabroj i agresivnoj vožnji u najbržim i najopasnijim disciplinama - spustu i super-džiju.

Najveći uspesi:

- Olimpijsko zlato u spustu, Vankuver 2010. godina.

- Bronza u veleslalomu, Vankuver 2010. godina

- Bronza u spustu, Pjongčang 2018. godina.

- Četiri puta pobednica Svetskog kupa

- 84 pobede u Svetskom kupu

- Osam osvojenih medalja na Svetskim prvenstvima u alpskom skijanju: Dva zlata, pet srebrnih medalja i šest bronzanih.

Skok sa ivice sveta

Čudesna Lindzi je 2023. godine postala prva osoba u istoriji koja je najtežu stazu na svetu, Štajf u Kicbilu, prešla po mraku!

Tada 38-godišnja Lindzi odgurnula se od startnih vrata i uskočila u crni teren popularne "Mišolovke", sa nagibom od 85 stepeni.

Pet sedmica se pripremala za ovaj visokorizični poduhvat.

"Kada pogledate niz startnu kapiju, mrak je i ne možete da vidite stazu, imate osećaj kao da skačete sa ivice sveta", rekla je tada Lindzi.

Ovaj neverovatan podvig stavila je odmah iz olimpijskog zlata u Vankuveru 2010.

"Mislim da je ovo odmah ispod mog najvećeg dostignuća, a to je osvajanje zlatne olimpijske medalje, jer je to tako teško – i to učiniti nakon četiri godine u penziji. Jedan od mojih najvećih uspeha", rekla je tada Lindzi.

Povrede

Njen put ka vrhu nije bio bajka. Tokom čitave karijere izlagala se ogromnom riziku i to ju je u više navrata skupo koštalo. Njena karijera obeležena je teškim povredama, posebno kolena. U više navrata doktori su joj govorili da neće moći da nastavi karijeru, da mora da odustane, ali ni jednog momenta nije pomišljala da ih posluša. Reč "odustajanje" nije postojala u njenom rečniku. Svaka operacija za nju je bila nova šansa, a svaki ožiljak podsetnik da je preživela. Njeno ime postalo je sinonim za hrabrost, neverovatnu mentalnu snagu i fizičku izdržljivost.

Prvu ozbiljniju povredu kolena, pucanje ligamenata, doživela je već 2003. godine, zbog čega je propustila deo sezone.

Težak pad doživela je i 2006. godine na Olimpijskim igrama u Torinu. Pala je na treningu i helikopterom prebačena u bolnicu. Mislila je da je slomila kičmu i da je njena karijera završena, ali posle dva dana je izašla na stazu uprkos jezivim bolovima koje je trpela. Nije uspela da se domogne medalje, ali je zbog neverovatne hrabrosti dobila nagradu za sportski duh.

Jednu od najtežih povreda u karijeri doživela je na Svetskom prvenstvu u Austriji 2013. godine.

Pokidala je prednje ukrštene ligamente (ACL), doživela oštećenje medijalnog ligamenta (MCL), prelom kosti u kolenu. Mnogi su verovali da je njena karijera završena, ali Lindzi je uspela da se vrati na stazu posle duže pauze.

Nakon toga imala je nove povrede kolena, prelom rebra, probušeno plućno krilo, jeziv lom ruke, operaciju prsta... Ali ni to je nije zaustavilo.

Hronični bolovi u kolenima zadavali su joj ozbiljne probleme. Imala je brojne hiruške intervencije na oba kolena.

"Imaću bolove do kraja života, moje koleno je zauvek oštećeno - nemam hrskavicu ni meniskus, već pločice i šrafove", otkrila je jednom prilikom Lindzi, koja umesto dela čašice ima titanijum.

"Telo mi je možda slomljeno, ali mi je um usresređen".

Ipak, bolovi su bili prejaki, pa je 2019. godine odlučila da završi karijeru. Uživala je u zasluženoj penziji nekoliko godina, a onda je donela odluku koja je sve ostavila u totalnoj neverici. U 41. godini života, posle petogodišnje pauze i još jedne komplikovane operacije koju je imala 2024. godine, odlučila je da se vrati skijanju.

Jedni su joj se divili zbog hrabrosti, a drugi su je žestoko kritikovali zbog te odluke. Smatrali su da je njeno vreme prošlo, da ju je vreme pregazilo i da sa veštačkim kolenom nema šta da traži na stazi.

Lindzi im je ubrzo zapušila usta. U decembru prošle godine trijumfovala je Sent Moricu. Na nekoliko trka Svetskog kupa je završila na pobedničkom podijumu, pa je čvrsto verovala da može do odličja i na ZOI u Milanu i Kortini.

Samo devet dana pred start Olimpijskih igra na spustu u Kran-Montani završila je u sigurnosnim mrežama. Doživela je rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta u levom kolenu, ali je uprkos povredi rešila da se takmiči u Italiji.

Nažalost, još jedan stravičan pad uništio je njen san.

Iako je kraj tužan, njena priča o borbi protiv povreda i neverovatnom povratku inspirisaće mnoge da se nikada ne predaju, bez obzira na prepreke koje se nađu na njihovom putu. Lindzi će zauvek ostati simbol nade, inspiracije, sinonim za hrabrost, uspeh i istrajnost.