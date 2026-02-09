Slušaj vest

Kamere su uhvatile Luisa i Kim kako zajedno iz VIP lože prate jubilarni 60. Superbol.

To je njihovo prvo javno pojavljivanje otkako se pojavila vest da je slavni britanski sportista uplovio u ljubavnu vezu sa čuvenom američkom starletom.

Rešili su da više ne skrivaju romansu, pa su padali i poljubci u loži.

Podsetimo, britanski tabloidi nedavno su otkrili da je poznati par proveo romantičan vikend u luksuznom hotelu "Estelle Manor" u Kotsvoldsu. Reč je o jednom od omiljenih mesta za odmor za bogate i slavne u Engleskoj.

Kim Kardašijan je navodno doputovala u Englesku svojim privatnim avionom vrednim oko 100 miliona funti. Na aerodromu u Oksfordu čekala su je dva vozila - jedno je bilo rezervisano samo za njen prtljag, pošto je Kim doputovala sa osam velikih kofera.

1/16 Vidi galeriju Kim Kardašijan Foto: Printskrin/Instagram

Hamilton je stigao sat vremena kasnije helikopterom iz Londona.

Hamilton i Kim tokom romantičnog vikenda imali ekskluzivnu upotrebu spa centra i bazena, večerali su u privatnoj prostoriji, daleko od pogleda ostalih gostiju i paparaca, a jedan svedok je za medije rekao da je sve izgledalo izuzetno romantično. Bili su fokusirani jedno na drugo.

Troškovi njihovog boravka u poznatom hotelu procenjeni su na 120 hiljada funti, što je gotovo 140.000 evra, što jasno pokazuje da ovo nije bila obična poseta.

Zanimljivo, iako su oboje izuzetno aktivni na mrežama, tokom zajedničkog boravka u luksuznom hotelu nisu ništa objaviljivali. Čak su se i prilikom odlaska trudili da izbegnu zajednički izlazak i objekta - Hamilton je koristio glavni ulaz, a Kim je izašla na sporedni.