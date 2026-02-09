Slušaj vest

Ilija Malinjin, po mnogima najbolji klizač današnjice, svojim impresivnim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama očarao je najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Sjedinjene Američke Države osvojile su olimpijsko zlato u ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju, a najzaslužniji za veliki uspeh bio je upravo Malinjin.

SAD i Japan bili su izjednačeni po bodovima sve do nastupa čudesnog Malinjina, koji je svojom svojim neverovatnim performansom očarao čitav svet i doneo zlato Americi.

Nestvaran nastup Malinina na ZOI 2026. Foto: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia, Paul Kitagaki Jr/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegov impresivan nastup uživo je pratio i najbolji teniser sveta Novak Đoković, a uz njega je bila i supruga Jelena.

U nekoliko navrata 21-godišnji majstor na letu ostavio je u neverici Novaka. Izveo je nekoliko četvorostrukih skokova, i nestvaran salto unazad (bekflips), posle koga je Novak skočio sa stolice i uhvatio se za glavu.

On je osvojio 200,03 boda, dok je drugoplasirani Japanac Šun Sato zabeležio 194,86 bodova.

U ukupnom plasmanu SAD su osvojile 69 bodova, jedan više od drugoplasiranog Japana, čime su odbranili zlatnu medalju sa Igara u Pekingu 2022. godine.

