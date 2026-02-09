Slušaj vest

Nakon stravičnog pada koji je doživela u nedelju na takmičenju u spustu u Kortini, Lindzi Von je hitno operisana u bolnici "Ka Fončelo" u Trevizu.

"Pu popodnevnim satima podvrgnuta je ortopedskoj operaciji kako bi se stabilizovao prelom leve noge", navedeno je u saopštenju bolnice.

Dan nakon nesreće isplivala je informacija koja je u prvi mah ozbiljno zabrinula javnost.

Izvor "Rojtersa" otkrio je da je nakon hiruške intervencije Lindzi prebačena na odeljenje intenzivne nege, što je odmah podgrejalo sumnje da je slavna skijašica u kritičnom stanju.

Međutim, izvor Rojtersa je naglasio da nije bilo opasnosti po njen život, dodajući da je četvorostruka šampionka Svetskog kupa prebačena na intenzivnu negu kako bi joj se obezbedila maksimalna privatnost, jer je pristup ovom odeljenju strogo kontrolisan.

Takođe, lekari su želeli da bude pod stalnim nadzorom, kako bi ispratili oporavak i sprečili eventualne postoperativne komplikacije.

Podsetimo, 41-godišna Amerikanka je na takmičenju u ženskom spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini doživela jeziv pad. Krenula je hrabro u spust na opasnoj stazi, a onda napravila jednu kobnu grešku... Zakačila je kapiju pri prvom skoku, izgubila ravnotežu, okrenula se u vazduhu i survala niz stazu. Odmah je bilo jasno da je doživela ozbiljne povrede. Nije mogla da se pomeri - odjekivali su bolni krici dok su lekari i spasilačka ekipa pružali pomoć bivšoj olimpijskoj šampionki, koja je helikopterom hitno prebačena u bolnicu.