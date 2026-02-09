Slušaj vest

Doneo je Sjedinjenim Američkim Državama zlato u ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju, a nakon onoga što je uradio postao je apsolutna zvezda Igara u Milanu i Kortini.

Podsetimo, čudesni Malinjin je izveo salto unazad i tako postao glavna tema svetskih medija.

Radi se o potezu koji je raspametio Novaka Đokovića i njegovu suprugu Jelenu, koji su uživo gledali ovaj nastup.

Ko je Ilija Malinjin?

Radi se o momku rođenom 2004. godine u Virdžiniji koji vuče rusko poreklo.

Njegova majka Tatjana Malinjina je bila vrhunska ruska klizačica koja je nastupala za Uzbekistan, baš kao i otac Roman Skornijakov.

Tatjana Malinjina na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk sitiju 2002. godine Foto: JACQUES DEMARTHON / AFP / Profimedia

Emigrirali su u SAD gde se Ilija rodio. Krenuo je putem roditelja i zavoleo je klizanje, a očigledno je izuzetno talentovan.

Ilija je poneo prezime svoje majke jer su njegovi roditelji mislili da će Amerikanci imati problem sa izgovorom prezimena Skornijakov.

Roman Skornijakov na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk sitiju 2002. godine Foto: Kazuhiro NOGI / AFP / Profimedia

Malinjin je višestruki jinuorski prvak SAD i čovek koji je oborio brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspeo da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima. Isto to je uradio i na Zimskim olimpijskim igrama.

Zlato za SAD

Inače, Malinjin je za pomenuti nastup dobio 200,03 poena, što je bilo dovoljno da se anulira minus nastao zbog lošije role njegove zemljakinje Amber Glen, pre toga, zbog čega su SAD neko vreme gledale u leđa ekipi Japana.

U ukupnom plasmanu SAD su osvojile 69 bodova, jedan više od drugoplasiranog Japana, čime su odbranili zlatnu medalju sa Igara u Pekingu 2022. godine. Bronzana medalja pripala je ekipi Italije, nakon odličnog nastupa Matea Rica u slobodnom programu. Domaćin je takmičenje završio sa 60 bodova.

Nakon pobede, Ilija je, između ostalog, poručio i da mu je čast zbog činjenice da ga je gledao Novak Đoković.

"Video sam Đokovića tamo i bilo je to, iskreno, potpuno nestvarno. Svi su mi rekli da je, nakon što sam doskočio bekflips, ostao bez reči i stajao sa rukama na glavi. Pomislio sam: "O, moj Bože, to je neverovatno". To je trenutak koji se doživi jednom u životu – da slavni teniser gleda moj nastup. Zaista sam oduševljen".

