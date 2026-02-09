Slušaj vest

Džonsonova je trijumfovala na Zimskim olimpijskim igrama Italiji, pošto je stazu prešla u vremenu 1:36,10, što je za četiri stotinke bilo brže od Nemice Eme Ajher.

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon dodele medalja, umesto oko vrata, Amerikanka je svoje zlatno odličje nosila u džepu.

Objasnila je i zašto...

Verovali ili ne, tokom slavlja na podijumu njena medalja se raspala u tri dela.

"Nemoj da skačeš sa medaljom" poručila je Amerikanka i pokazala svoju medalju.

"Evo je medalja, i evo je traka. I evo ga ovaj deo koji povezuje medalju i traku, ali je otpao".

Kvalitet medalja očito nije na zavidnom nivou, pošto je sličan peh ranije doživeo i nemački bijatlonac Justus Štrelov. Njegova bronzana medalja se takođe raspala dok je slavio sa kolegama iz reprezentacije.

Ne propustiteOstali sportoviSVETSKO ČUDO VUČE RUSKO POREKLO! Ko je nestvarni Ilija koji je raspametio Novaka Đokovića i čitavu planetu?
Ilija Malinin
Ostali sportoviNOVE INFORMACIJE O STANJU LINDZI VON ZABRINULE JAVNOST: Slavna skijašica prebačena na INTENZIVNU NEGU, otkriveno i zašto!
Lindzi Von
Ostali sportoviNEVIĐENO! Ilija izveo potez koji je bio zabranjen 50 godina: Magija na ledu koja je opasna po život! Pogledajte čudo sa Olimpijskih igara (VIDEO)
Ilija Malinin
Ostali sportoviČUDESNI ILIJA OČARAO ĐOKOVIĆA! Novak u neverici posmatrao nastup čudesnog Amerikanca - skočio sa stolice i uhvatio se za glavu nakon nestvarnog salta (VIDEO)
MixCollage-09-Feb-2026-09-16-AM-3663.jpg

Popularna maskota ZOI u Pekingu vraća se u obliku zeca Izvor: Kineska medijska grupacija