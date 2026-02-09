Slušaj vest

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon dodele medalja, umesto oko vrata, Amerikanka je svoje zlatno odličje nosila u džepu.

Objasnila je i zašto...

Verovali ili ne, tokom slavlja na podijumu njena medalja se raspala u tri dela.

"Nemoj da skačeš sa medaljom" poručila je Amerikanka i pokazala svoju medalju.

"Evo je medalja, i evo je traka. I evo ga ovaj deo koji povezuje medalju i traku, ali je otpao".

Kvalitet medalja očito nije na zavidnom nivou, pošto je sličan peh ranije doživeo i nemački bijatlonac Justus Štrelov. Njegova bronzana medalja se takođe raspala dok je slavio sa kolegama iz reprezentacije.