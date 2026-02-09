OLIMPIJSKA ŠAMPIONKA SLOMILA MEDALJU - RASPALA SE NA TRI DELA! Izvadila je iz džepa i objasnila šta se dogodilo!
Džonsonova je trijumfovala na Zimskim olimpijskim igrama Italiji, pošto je stazu prešla u vremenu 1:36,10, što je za četiri stotinke bilo brže od Nemice Eme Ajher.
Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon dodele medalja, umesto oko vrata, Amerikanka je svoje zlatno odličje nosila u džepu.
Objasnila je i zašto...
Verovali ili ne, tokom slavlja na podijumu njena medalja se raspala u tri dela.
"Nemoj da skačeš sa medaljom" poručila je Amerikanka i pokazala svoju medalju.
"Evo je medalja, i evo je traka. I evo ga ovaj deo koji povezuje medalju i traku, ali je otpao".
Kvalitet medalja očito nije na zavidnom nivou, pošto je sličan peh ranije doživeo i nemački bijatlonac Justus Štrelov. Njegova bronzana medalja se takođe raspala dok je slavio sa kolegama iz reprezentacije.