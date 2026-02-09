ZABRANJENI SKOK U KLIZANJU - 50 GODINA: Horor povrede kolena, kukova, kičme... Ilija se usudio na potez koji može da uništi karijeru!
Četvorostruki aksel – najteži i najrizičniji skok u umetničkom klizanju – decenijama je važio za nešto između mita i zabranjene zone.
Iako tehnički moguć, ovaj skok je gotovo pola veka bio faktički zabranjen, odnosno neprepoznat i neocenjivan od strane Međunarodne klizačke unije (ISU).
Razlog nije bio strah od inovacija, već isključivo bezbednost sportista. Aksel je jedini skok koji se izvodi iz kretanja unapred, što znači da klizač već u trostrukoj verziji pravi tri i po rotacije u vazduhu.
Koje povrede prete zbog 4.5 rotacije
Četvorostruki aksel zahteva neverovatnih četiri i po okreta - nešto što decenijama nije moglo da se izvede bez ozbiljnog rizika od teških povreda kolena, kukova i kičme.
Godine 1976. Međunarodna klizačka unija (ISU) povukla je jasnu granicu u umetničkom klizanju. Iako se u stručnim krugovima govorilo o mogućnosti četvorostrukog aksela, ISU je procenio da je taj skok previše rizičan i biomehanički neizvodljiv.
Pošto niko nikada nije uspešno izveo taj skok, ISU je odlučio da ga ne uvrsti u pravilnike niti sistem bodovanja. Time četvorostruki aksel nije bio formalno zabranjen, ali je praktično nestao iz sporta – svaki pokušaj bio bi tretiran kao greška, a ne kao inovacija. Ta odluka iz 1976. godine ostala je na snazi skoro pola veka.
Zbog toga ISU još od sedamdesetih godina prošlog veka nije ni razmatrao da ovaj skok uvrsti u sistem bodovanja.
Jednostavno, nije postojao klizač koji bi mogao da ga izvede u takmičarskim uslovima, a bez realne mogućnosti izvođenja - nije bilo ni razloga da bude dozvoljen.
Situacija se menja tek sa tehnološkim napretkom i razvojem sporta. Bolje klizaljke, kvalitetniji led, naprednije metode treninga i biomehaničke analize pomerile su granice onoga što je moguće.
Ipak, čak i kada su se pojavili prvi pokušaji, ISU je bio oprezan – skok nije odmah dobio punu vrednost, a neuspešni pokušaji nosili su velike kazne.
Prvi koji je ozbiljno "razbio zabranu" bio je Japanac Juzuru Hanju.
Njegov pokušaj četvorostrukog aksela 2022. godine, iako tehnički nedovoljno savršen za punu validaciju, ušao je u istoriju kao prvi zvanično priznati pokušaj ovog skoka na velikom takmičenju.
Time je ISU praktično otvorio vrata onome što je decenijama bilo nezamislivo.
Danas četvorostruki aksel više nije zabranjen, ali ostaje ekstremno redak pa je zbog toga potez Ilije Malinjina dospeo u centar pažnje svetske javnosti.
Malo je klizača koji se usuđuju da ga pokušaju, a još manje onih koji imaju fizičke i tehničke kapacitete da ga izvedu čisto.
Upravo zato, ovaj skok i dalje simbolizuje krajnju granicu ljudskih mogućnosti u umetničkom klizanju - granicu koja je pola veka bila zatvorena. Ilija je to uspeo.