Godine 1976. Međunarodna klizačka unija (ISU) povukla je jasnu granicu u umetničkom klizanju. Iako se u stručnim krugovima govorilo o mogućnosti četvorostrukog aksela, ISU je procenio da je taj skok previše rizičan i biomehanički neizvodljiv.

Pošto niko nikada nije uspešno izveo taj skok, ISU je odlučio da ga ne uvrsti u pravilnike niti sistem bodovanja. Time četvorostruki aksel nije bio formalno zabranjen, ali je praktično nestao iz sporta – svaki pokušaj bio bi tretiran kao greška, a ne kao inovacija. Ta odluka iz 1976. godine ostala je na snazi skoro pola veka.