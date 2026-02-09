Slušaj vest

Olimpijski šampion u umetničkom klizanju, Ilija Malinjin (21), koji je na ZOI 2026 oduševio svet prvim četvorostrukim akselom u istoriji, navodno krije tajnu romansu sa koleginicom klizačicom, Annom Sretenski.

Internet je eksplodirao spekulacijama o njihovoj romaski. Fanovi na TikToku i Instagramu primetili su zajedničke lajkove, komentare i storije koji su odmah protumačeni kao "dokaz romanse". Na Reditu su diskusije burne - jedni tvrde da su par više od godinu i po zajedno, dok drugi kažu da je sve verovatno samo prijateljski gest između dvoje mladih sportista.

Ilija Malinjin - svetsko čudo u klizanju Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Navodno su oni razmenjivali poruke oko Dana zaljubljenih i rođendana, što je po mnogima dokaz da iza kulisa ZOI postoji lepa ljubavna priča...

Ilija Malinjin - Nestvaran nastup Malinina na ZOI 2026. Foto: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia, Paul Kitagaki Jr/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, sam Ilija, poznat po tome što drži svoj život daleko od očiju javnosti, u intervjuima ističe da je fokusiran na klizanje i karijeru, a ne na romansu. Njegovi roditelji, bivši olimpijci i treneri, takođe čuvaju njegov privatni život kao najveću sportsku tajnu.

Naravno, fanovi ne odustaju - žele da čuju javno priznanje veze. Do tada, svi gledaju led i pokušavaju da “sklope kockice” iz društvenih mreža i malih gestova koje Malinjin i Sretenski prikazuju.

