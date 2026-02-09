Gremo odbranila prvo mesto iz Pekinga.
Ostali sportovi
ZLATO ZA MATILDU: Švajcarkinja slavila u slobodnom skijanju
Švajcarkinja Matilda Gremo osvojila je danas u Livinju zlatnu medalju u slobodnom skijanju u disciplini slopstajl na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Gremo je odbranila zlatnu medalju u disciplini slopstajl koju je osvojila 2022. godine na ZOI u Pekingu.
Srebrna medalja je pripala Kineskinji Ajlin Gu, dok je bronzu osvojila Kanađanka Megan Oldem.
