Slušaj vest

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini došlo je do velike rasprave i kritika nakon što je američka skijašica Lindzi Von doživela težak pad tokom trke spusta.

Von, jedna od najuspešnijih spustašica u istoriji, odlučila je da nastupi uprkos tome što je prethodno povredila ukršteni ligament i što su joj lekari savetovali oprez.

Komentatori i sportske legende poput čuvenog holandskog klizača Erbena Venemarsa otvoreno su izrazili nezadovoljstvo:

„Jednostavno su je žrtvovali i bacili niz planinu. To je bilo potpuno neodgovorno!“ - rekao je Venemars, aludirajući da je Von trebalo zaštititi i sprečiti je da nastavi, umesto da je puste da se takmiči.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Prema njegovim rečima, organizatori i tim su trebali da joj pruže priliku za počasni oproštaj i da joj ne dozvole da rizikuje zdravlje zbog sportskih ciljeva.

Ovaj incident dodatno je potresao sportski svet jer je Von, iako povređena, želela da se oproba u poslednjoj olimpijskoj trci u karijeri - odlučivši da rizikuje povredu zarad svoje vizije završetka karijere na najvišem nivou.

Ne propustiteOstali sportoviNOVE INFORMACIJE O STANJU LINDZI VON ZABRINULE JAVNOST: Slavna skijašica prebačena na INTENZIVNU NEGU, otkriveno i zašto!
Lindzi Von
Ostali sportoviLINDZI VON - ŽENA OD TITANIJUMA! Hrabrost i ludost deli tanka granica, a ona je vešto balansirala na njoj! Svaka operacija za nju je bila nova šansa!
Lindzi Von
Ostali sportoviLINDZI VON OPERISANA: Amerikanka doživela težak prelom posle horor pada
Lindzi Von
Ostali sportoviOVO SU SVI ČEKALI! OGLASILA SE SESTRA LINDZI VON! Karin uputila dramatičnu poruku: Poslednja stvar koju smo želeli da vidimo...
Lindzi Von, Karin Kildou, Zimske olimpijske igre
Ostali sportoviDRAMA POSLE JEZIVOG PADA! OBJAVLJENE NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU LINDZI VON: Oglasila se američka reprezentacija! Ovo su detalji
Lindzi Von
Juta Lerdam Izvor: Instagram