Podsetimo, Amerikanka je doživela težak pad na početku spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Lindzi Von je uspešno završila dva treninga u danima pre spusta, ali je u nedelju imala ozbiljnu nesreću posle koje je helikopterom prebačena u bolnicu.

Od trenutka kada je legendarna sportiskinja pala pojavljuju se nove informacije o celoj situaciji.

Tehnička analiza "Associated Press-a" otkriva kako je došlo do nesreće.

"To je neverovatno nagnuta krivina u suprotnom smeru, u kontranagibu. Tamo se određuje brzina za ostatak trke, a ako ne uhvatite pravu putanju, razlika je ogromna, jer na kraju idete uzbrdo", objasnio je za "AP" Kristijan Gedina, bivši skijaš poreklom iz Kortine koji je odlično upoznat sa stazom.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Von se borila sa pomenutim kontranagibom zbog čega je zakačila četvrtu kapiju desnom stranom tela.

U vazduhu je pokušala da se okrene i povrati ravnotežu, ali je sletela sa skijama vertikalnim u odnosu na liniju spusta. Prevrnula se i ponovo je izbačena u vazduh, nakon čega je pala na predeo vrata. Klizala je neko vreme pre nego što se zaustavila nasred staze.

Peter Gerdol, direktor trke, upitan je o neravnini, a odgovorio je da deo na kojem je došlo do incidenta nije drugačiji u odnosu na prethodne godine.

"Ovo je spust u Kortini, a ove godine govorimo o Olimpijskim igrama. Dodeljuju se olimpijske medalje, tako da mora biti donekle na ivici".

Kada se čuvena Von zaustavila skije su bile okrenute u suprotnim smerovima. Ona je pomerila levu ruku ka telu i ostala da leži dok nije stigla pomoć koja joj je pružena pre nego što je helikopterom prebačena u bolnicu.

Ispod njenog odela tokom pada se aktivirao sigurnosni vazdušni jastok koji je obavezan za sve takmičarke, potvrdio je za "AP" dobavljač opreme koju Von koristi. Takav sistem je verovatno ublažio njen pad, a aktivira se složenim algoritmom u trenucima kada sportisti izgube kontrolu.

Takođe, u odelu postoji i "crna kutija", odakle će stručnjaci izvući podatke, a potom ih i analizirati.

Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X