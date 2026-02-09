Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von u stabilnom je stanju posle druge operacije kojoj je podvrgnuta, zbog povreda zadobijenih u teškom padu tokom trke u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, preneli su danas britanski mediji.

Von je u nedelju pala u 13. sekundi spusta i slomila levu nogu. Lekari su joj 15 minuta ukazivali pomoć na stazi, a zatim je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevizu, gde je podvrgnuta operaciji.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Skaj je preneo da je 41-godišnja skijašica podvrgnuta i drugoj operaciji, koja nije bila planirana, kako bi se smanjio otok i poboljšala cirkulacija.

Von je učestvovala na Igrama nedugo pošto je pokidala ligamente levog kolena u trci spusta Svetskog kupa u Kran Montani.

Ona se vratila takmičenjima prošle sezone posle gotovo šest godina pauze. Von je u aprilu 2024. godine podvrgnuta operaciji kada joj je ugrađeno veštačko koleno od titanijuma i posle toga je rekla da se oseća toliko dobro da mora da se vrati skijanju.

Ona je u Kortini i pored pokidanih ligamenata uspešno završila dva treninga noseći protezu na kolenu, a njen trener Aksel Lund Svindal rekao je da je u dovoljno dobroj poziciji da se bori za medaju.

Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X