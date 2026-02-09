Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von u stabilnom je stanju posle druge operacije kojoj je podvrgnuta, zbog povreda zadobijenih u teškom padu tokom trke u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, preneli su danas britanski mediji.

1/7 Vidi galeriju Stravičan pad slavne skijašice na ZOI 2026 Foto: Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, Luciano Maria Bisi / Zuma Press / Profimedia

Von je u nedelju pala u 13. sekundi spusta i slomila levu nogu. Lekari su joj 15 minuta ukazivali pomoć na stazi, a zatim je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevizu, gde je podvrgnuta operaciji.

Nakon jezive povrede slavne Amerikanke svi su u šoku, a oglasio i legendarni skijaš Alberto Tomba

"Nije trebalo da se takmiči u Kran Montani.Trebalo je da dođe ovde i trenira", rekao je Tomba

Von, olimpijska šampionka iz 2010. godine, bila je na pobedničkom postolju pet puta u pet spustova ove sezone pre trke u Kran-Montani, sa dve pobede, jednim drugim i dva treća mesta.

Četvorostruka ukupna šampionka Svetskog kupa započela je svoj povratak 2024. godine, nakon gotovo šest godina pauze i operacije zamene desnog kolena. U decembru je izjavila da se oseća jačom, spremnijom i bržom nego ikada ranije.

"Kada se osećaš u dobroj formi, želiš da pobediš ponovo. Jedna trka vodi ka drugoj. Ali posle pet godina priprema za ove Olimpijske igre… Dobro, preuzela je rizik", rekao je Tomba.

Tomba (59) bio je deo zlatnog doba italijanskog skijanja i osvojio je zlato na Igrama u Albervilu 1992. godine, nakon dva zlata u Kalgariju 1988 godine.

Zajedno sa italijanskom skijašicom Deborom Kompanjoni, imao je čast da upali olimpijski plamen u Milanu u petak.