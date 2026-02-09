Slušaj vest

Aksel Lund Svindal, jedan od najboljih skijaša svih vremena, oglasio se putem društvenih mreža i otkrio detalje koji su usledili nakon horor pada Lindzi Von.

Von je u nedelju pala posle samo 13 sekundi vožnje u spustu na Zimskim olimpijskim igrama. Operisana je isto veče u bolnici u Trevizu, a zatim je dan kasnije morala na još jednu operaciju.

1/22 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Svindal je objavio koje su bile prve reči Lindzi Von koje je izgovorila lekarima koji su joj pritekli u pomoć na mestu pada.

"Lindzi, ti si neverovatno hrabra. Inspirišeš ljude koji prate tvoj put i nas koji blisko sarađuju sa tobom svakog dana. Juče je bio težak dan na stazi. Za sve, ali najviše za tebe. Ipak, desilo se nešto što dovoljno govori o tebi.

"Čestitajte Brizi i recite joj da je uradila sjajan posao", rekla si u trenutku kada je tvoja saigračica iz tima bila na prvom mestu. To je poruka po kojoj si htela da te treneri američkog tima zapamte pre nego što su te helikopterom prebacili za bolnicu. Pravi karakter pojavljuje se u najtežim trenucima", napisao je Svindal.