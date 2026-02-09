Slušaj vest

Takmičari tzv. Kosova povukli su se sa Evropskog prvenstva u karateu za kadete i juniore, koje se održava na Kipru.

Predstavnici lažne države doneli su ovu odluku zbog toga što organizatori nisu želeli da istaknu državne simbole nepostojeće države.

1/7 Vidi galeriju Granit Džaka u sukobu sa vođom navijača lažne države Kosovo Foto: Printscreen / Facebook / IndeksOnline, Printscreen / Facebook /IndeksOnline

Organizatori u Limasolu, oslanjajući se na zvanični stav Kipra koji ne priznaje nezavisnost nepostojeće države Kosova, nisu dozvolili upotrebu zastave i intoniranje himne.

Kako prenosi Anadolu, Evropska karate federacija je pokušala da posreduje ponudivši alternativno rešenje, da takmičari nastupe pod imenom i zastavom matičnog saveza, ali je ta opcija odbijena.

"Kosovo se povuklo sa Evropskog prvenstva u karateu nakon što je Kipar, koji ne priznaje nezavisnost Kosova, zabranio upotrebu kosovske zastave i državnih simbola", piše kos_data.

Nakon razmatranja ponuđenih uslova, Radna skupština tzv. Kosova odlučila je da je neprihvatljivo učešće pod neutralnim obeležjima saveza. Ovakva odluka je samim tim rezultirala povlačenjem celokupnog tima sa jednog od najznačajnijih kontinentalnih takmičenja.