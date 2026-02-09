Lerdam je do prve zlatne medalje na Igrama došla rezultatom 1.12,31 minuta, što je ujedno i novi olimpijski rekord
Ostali sportovi
PRELEPA HOLANĐANKA DOMINIRALA: Juta Lerdam osvojila zlato u brzom klizanju na 1.000 metara na ZOI
Slušaj vest
Holanđanka Juta Lerdam osvojila je večeras zlatnu medalju u trci na 1.000 metara u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Lerdam je do prve zlatne medalje na Igrama došla rezultatom 1.12,31 minuta, što je ujedno i novi olimpijski rekord.
Juta Lerdam - ZOI 2026 Foto: Instagram, Printskrin
Vidi galeriju
Srebrnu medalju osvojila je njena sunarodnica Femke Kok sa 1.12,59 minuta, dok je bronza pripala olimpijskoj šampionki iz Pekinga Miho Takagi iz Japana sa 1.13.95.
Reaguj
Komentariši