Holanđanka Juta Lerdam osvojila je večeras zlatnu medalju u trci na 1.000 metara u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Lerdam je do prve zlatne medalje na Igrama došla rezultatom 1.12,31 minuta, što je ujedno i novi olimpijski rekord.

Juta Lerdam - ZOI 2026 Foto: Instagram, Printskrin

 Srebrnu medalju osvojila je njena sunarodnica Femke Kok sa 1.12,59 minuta, dok je bronza pripala olimpijskoj šampionki iz Pekinga Miho Takagi iz Japana sa 1.13.95.

Juta Lerdam Izvor: Instagram