Lindzi Von je učinila nadčovečanske napore kako bi se takmičila na Zimskim olimpijskim igrama.

Von se vratila posle šestogodišnje penzije, pobedila jednu povredu, a onda sedam dana pred takmičenje pokidala ligamente. Uprkos i toj povredi, izašla je na trku. I izdržala samo 13 sekundi.

Slavna američka skijašica je posle pada prebačena u bolnicu u Trevizo, gde je dva puta operisana posle loma leve noge.

Sa njom je jedno celo veče u bolničkoj sobi proveo njen otac Alan Kildou.

Kildou je poručio da ne veruje da će se Vonova više ikada takmičiti.

"Ima 41 godinu, i to je kraj njene karijere".

Kildou dodaje: "Više neće biti skijaških trka za Lindzi Von - sve dok ja imam pravo glasa po tom pitanju".

Von je, prema navodima, slomila butnu kost. Ranije je objavljen da joj je potkolenica polomljena, međutim, još uvek nema zvaničnog saopštenja.

Otac je otkrio da je skoro kompletna porodica u Trevizu.

"Ona uvek ima nekoga sa sobom, ili čak nekoliko ljudi. Ostaćemo ovde dok god je ona ovde. Tu su još njen brat i dve sestre", rekao je Alan i potvrdio da je proveo noć u ćerkinoj sobi.

Ni on nije hteo da otkrije detalje.

"Ona trpi fizičku bol. Razume situaciju u kojoj se nalazi. I može da se nosi s tim".

Lindzi Von je rekorderka sa 12 pobeda u Svetskom kupu u Kortini. Prošle sezone vratila se takmičenjima posle skoro šest godina pauze i delimične ugradnje titanijumskog kolena, a ove sezone je ostvarila dve pobede u spustu i sedam plasmana na pobedničko postolje.

Sa ukupno 84 pobede u Svetskom kupu zauzima drugo mesto na večnoj listi skijašica, iza Mikaele Šifrin.

Kildou je potvrdio da se Von neće vraćati na Zimske olimpijske igre, ni kao takmičarka ni kao podrška reprezentaciji.

"Ne, to nije situacija za nju. Vratiće se kući kada za to dođe pravi trenutak", zaključio je Kildou.