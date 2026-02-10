Slušaj vest

Ako ste mislili da ste videli sve na ledu, razmislite ponovo. Ilija Malinjin je na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine izveo "bekflip", potez koji je već "lansirao" 2024. godine i tada šokirao svet...

Dok je klizio sa besprekorom tehnikom, publika je zadržala dah kada je krenuo u nešto što mnogi smatraju izuzetno opasnim. Gotovo nemoguć za ljudsko telo, sada je dobio olimpijski pečat - izveden pod najvećim pritiskom, pred očima miliona gledalaca na najvećoj pozornici.

A, njemu je to već poznato. I to je teren gde pomera granice.

Pogledajte i uživajte u magiji iz 2024. godine:

Video Malininovog okreta već je postao viralan, a komentari na društvenim mrežama samo potvrđuju – ovo nije samo skok, ovo je umetnost.

1/7 Vidi galeriju Ilija Malinjin - svetsko čudo u klizanju Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Sa ovim potezom, Malinin ne samo da potvrđuje svoj status jednog od najvećih talenata klizanja, već i podiže lestvicu za sve buduće generacije. Podiže i granice ljudskih mogućnosti.