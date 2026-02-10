Srpkinja pretposlednja u kros kantri sprintu.
Ostali sportovi
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Anja Ilić završila na 88. poziciji
Slušaj vest
Srpska olimpijka Anja Ilić učestvovala je u kvalifikacijama za trku klasičnog spirnta u kros kantriju i ostvarila vreme 4:44.69. To je bilo dovoljno za poziciju 88. u konkurenciji 89 takmičarki.
Ilić je kvalifikacije završila sa zaostatkom od 1:08.45 u odnosu na pobednicu kvalifikacija, Šveđanku Lin Svan.
Anja će u četvrtak učestvovati u trci na 10 kilometara slobodnim stilom.
Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši