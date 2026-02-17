Slušaj vest

Juta Lerdam osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, u disciplini 1.000 metara brzo klizanje.

Plavokosa i zgodna Holanđanka Juta Lerdam naterala je posle velike drame u finalu suze radosnice svom izabraniku Džejku Polu, poznatom jutjuberu i bokseru.

Juta Lerdem i Džek Pol slave zlatnu medalju na ZOI u Milanu 2026. Foto: Printskrin/Instagram

Juta Lerdam u finalu je postavila novi olimpijski rekord iznosi - 1:12,31, što je tek nešto sporije od svetskog čija je vrednost 1:11,61.

Srebrna medalja pripala je njenoj zemljakinji Femke Kok, koja je takođe, ali za kratko bila vlasnica novog olimpijskog rekorda. Ona je 28 stotih delova sekunde sporija od koleginice iz reprezentacije. Bronza odlazi u Japan, a osvojila ju je Miho Takagi.

Međutim, Juta Lerdam i njen izabranik Džejk Pol uzeli su svu slavu posle završetka ove uzbudljive trke u brzom klizanju. Lepa Holanđanka je posle osvajanja olimpijskog zlata zaplakala, a onda je suze radosnice naterala i snažnom Amerikancu.

Kada je završen zvanični protokol i kada je Juta Lerdam mogla da napusti stazu, prvi koji ju je dočekao bio je upravo Džejk Pol. Onako uplakan, uzeo ju je u naručje i podigao od zemlje. Za nagradu dobio je poljubac od svoje devojke.