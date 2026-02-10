Srpski nordijski skijaš Miloš Milosavljević je debitovao na Zimskim olimpijskim igrama.
MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ DEBITOVAO NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA: Srbin završio kvalifikacije
Milosavljević je na Igrama u Milanu i Kortini stazu od 1.600 metara završio za 3.47,03 minuta.
Iza pobednika kvalifikacija u kros-kantri sprintu u klasičnom stilu je ostao za 39,6 sekundi.
Milosavljević je kvalifikacije završio na 87. mestu od 95 takmičara.
Norvežanin Johanes Hesflot Klebo je bio najbrži sa vremenom 3.07,37 minuta.
