Milosavljević je na Igrama u Milanu i Kortini stazu od 1.600 metara završio za 3.47,03 minuta.

Iza pobednika kvalifikacija u kros-kantri sprintu u klasičnom stilu je ostao za 39,6 sekundi.

Milosavljević je kvalifikacije završio na 87. mestu od 95 takmičara.

Norvežanin Johanes Hesflot Klebo je bio najbrži sa vremenom 3.07,37 minuta.

