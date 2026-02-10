Slušaj vest

Prema navodima svetskih medija, Volnik je poginuo na Mon Blanu, najvišem vrhu Alpa, nakon što je skočio iz helikoptera u "wingsuit-u".

Kako se navodi, njegov padobran se nije otvorio, velikom brzinom je udario u zemlju. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Telo je sa mesta tragične nesreće prebačeno helikopterom.

Pjer Volnik je bio na vrhuncu karijere. Dva puta (2022. i 2024. godine) je bio svetski šampion u "wingsuit" letenju, a bio je među favoritima za titulu na prvenstvu ove godine.

Iv-Mari Gijo, predsednik Francuske padobranske federacije, oprostio se od Volnika.

"Bio je to izuzetno talentovan mladić, uvek nasmejan sa neverovatnim veštinama", poručio je Gijo.

U toku je istraga o nesreći i pokušaj da se utvrdi zbog čega oprema nije funkcionisala.

