"Stvari su potpuno jasne - pobeda nam garantuje plasman u narednu fazu i daćemo sve od sebe da je ostvarimo, iako smo svesni da nas čeka izuzetno težak zadatak. Olimpijakos je vrhunska ekipa, pogotovo nezgodna na domaćem bazenu i nema sumnje da će i oni ići na pobedu. Silno želimo prolaz i verujemo da možemo do pobede", rekao je Murišić, prenosi klub.

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca gostuju sutra Olimpijakosu, u utakmici poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona. ; Radnički sa devet bodova trenutno deli drugo mesto na tabeli Grupe A sa zagrebačkom Mladošću, koja će u poslednjem kolu dočekati Vašaš. ; Pobeda u Atini sigurno donosi prolaz Radničkom, dok bi trijumf od dva ili više golova razlike Kragujevčanima obezbedio i prvo mesto u grupi. Teorijski, Radnički može dalje i bez pobede u regularnom toku, ali je tada neophodno da i Mladost osvoji isti ili manji broj bodova protiv Vašaša.

Olimpijakos je slavio u prvoj utakmici u Kragujevcu sa 13:12.

"Dobili su nas u Kragujevcu, ali mislim da ćemo se sada mi malo više pitati nego tada, kada nismo bili u pravom ritmu. Imali smo dobrih momenata, ali i previše grešaka. Sada je situacija drugačija i verujem da možemo da odigramo pravu, čvrstu i disciplinovanu utakmicu. Mnogo toga će krenuti iz odbrane - znamo odakle nam preti najveća opasnost i moramo da sprečimo njihove ključne igrače da se razigraju, kao u prvom meču", rekao je Murišić.

Utakmica je na programu u sredu od 20 časova.

