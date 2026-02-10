Slušaj vest

Raul Gonzales, selektor rukometne reprezentacije Srbije, sešće na klupu crno-belih.

Partizan je saopštio da će saradnja sa Đorđem Ćirkovićem nakon tri godine biti završena u junu ove godine.

"Tokom prethodnog perioda ostvaren je izuzetan rezultat – klub je u roku od dve i po godine vratio sva četiri domaća trofeja i time potvrdio stabilnost sistema, kvaliteta rada i zajedničke vizije. RK Partizan sada ulazi u novi razvojni ciklus, sa jasnim ambicijama i dugoročnim planovima. Obe strane izražavaju međusobnu zahvalnost na profesionalnoj saradnji, poverenju i zajedničkim uspesima. Takođe, želimo jasno da naglasimo da ova odluka dolazi kao rezultat dogovora i planiranja budućih koraka, bez bilo kakvih nesporazuma, spekulacija ili skrivenih razloga. Do kraja sezone, trener, igrači i klub ostaju maksimalno posvećeni svakodnevnom radu i ostvarivanju zajedničkih sportskih ciljeva. RK Partizan i trener Đorđe Ćirković zahvaljuju navijačima, partnerima i sportskoj javnosti na podršci i veruju da će zajednički završetak sezone biti na nivou rezultata i standarda koji su postavljeni u prethodnom periodu", navedeno je na klupskom sajtu.

Raul Gonzales, selektor rukometaša Srbije Foto: Michael Baucher / imago sportfotodienst / Profimedia, Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia, Kevin Domas / Panoramic / Profimedia

Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport", Partizan je već dogovorio sve sa naslednikom Ćirkovića, a u pitanju je Španac koji je dogovorio dvogodišnju saradnji sa aktuelnim šampionom Srbije.

Zanimljivo je da bi, prema tom dogovoru, saradnja Gonzalesa sa Partizanom trebalo da traje isto koliko i saradnja sa Rukometnim savezom Srbije.

Podsetimo, Raul Gonzales je postao selektor Srbije u novembru 2024. godine.

Kurir sport/Mozzart sport

