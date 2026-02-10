Slušaj vest

Jeziv pad Lindzi Von na početku spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini je glavna tema iz sveta sporta.

O onome što se dogodilo je pričao i Pjer Dukre, sportski direktor Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

"Mislim da je jasno da u spustu dajemo sportistima prilike da treniraju kako bismo bili sigurni da su u stanju da se spuste niz padinu onako kako bi trebalo da bude za sve sportiste. To se dogodilo, ona je mogla da trenira i donela je odluku, sa odličnim timom koji ima, da učestvuje, tako da, sa te tačke gledišta, ne mislim da bi trebalo da kažemo da li je trebalo da učestvuje", rekao je Dukre i dodao:

"Ta odluka je zaista bila njena i na njenom timu. Ona je donela odluku i nažalost to je dovelo do povrede".

Podsetimo, legendarna Amerikanka je pala u 13. sekundi spusta i slomila je levu nogu. Nakon što su joj lekari ukazivali pomoć na stazi helikopterom je prebačena u bolnicu gde je operisana.

1/23 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Lindzi je na Zimske olimpijske igre stigla desetak dana nakon što je pokidala ligamente kolena. Dva treninga e završila noseći rotezu na kolenu, a njen trener Aksel Lund Svindal je rekao da se nalazi u dobroj situaciji i da može da se bori za medalju.

Johan Elijaš, predsednik Međunarodne skijaške i snoubord federacije (FIS), rekao je da tim Amerikanke nije pogrešio što joj je dozvolio da se takmiči.

"U njenom slučaju, ona sigurno bolje od ostalih zna stanje njenih povreda. Ako pogledate sportiste, juče je svako od njih imao neku lakšu povredu. Takođe je važno da ljudi shvate da je nezgoda koju je juče imala, bila izuzetno nesrećna. To je jedna u 1.000", rekao je Elijaš i potom objasnio šta se dogodilo:

"Previše se približila kapiji, zaglavila se u vazduhu i počela da rotira. Niko ne može da se oporavi od toga, osim ako ne uradi okret od 360 stepeni. To je nešto što je deo skijaških trka. To je opasan sport".

Šta kaže Lindzi?

Amerikanka se oglasila iz bolnice u Trevizu gde je dva puta operisana i u svojoj poruci je poručila da povreda ligamenata nema veze sa padom koji joj se dogodio.

"Juče se moj olimpijski san nije završio onako kako sam sanjala. Nije bio kraj iz priče ili bajke, bio je to samo život. Usudila sam se da sanjam i toliko sam se trudila da ga ostvarim. Jer u skijanju nizbrdo razlika između strateške linije i katastrofalne povrede može biti samo 12 centimetara.

Jednostavno sam bila 12 centimetara pretesna na svojoj liniji kada mi se desna ruka zakačila unutar kapije, uvrnula me i rezultirala padom. Moj prednji ukršteni ligament i prethodne povrede nisu imale nikakve veze sa mojim padom.

Nažalost, zadobila sam složen prelom tibije koji je trenutno stabilan, ali će biti potrebno više operacija da bi se pravilno zaraslo.

Iako se juče nije završilo onako kako sam se nadala, i uprkos intenzivnom fizičkom bolu koji je izazvao, ne žalim ni za čim. Stajanje na startnoj kapiji juče je bio neverovatan osećaj koji nikada neću zaboraviti. Znanje da stojim tamo i imam šansu da pobedim bila je pobeda sama po sebi. Takođe sam znala da je trka rizik. Uvek je bio i uvek će biti neverovatno opasan sport.

I slično skijanju, mi rizikujemo u životu. Sanjamo. Volimo. Skačemo. A ponekad padnemo. Ponekad su nam srca slomljena. Ponekad ne ostvarimo snove koje znamo da možemo imati. Ali to je takođe lepota života; možemo pokušati.

Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam.

Nadam se da ako išta oduzmete sa mog putovanja, to je da svi imate hrabrosti da se usudite. Život je prekratak da ne rizikujete. Jer jedini neuspeh u životu je ne pokušavati.

Verujem u tebe, baš kao što si i ti verovao u mene", poručila je Lindzi Von.

Bonus video: