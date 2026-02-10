Slušaj vest

U periodu od 5. do 11. februara 2026. godine, sportsko-edukativni karavan Plazma Sportskih igara mladih obilazi više beogradskih opština, donoseći deci spoj sporta, igre i edukacije kroz programe Zero Waste – Budi deo igre, čuvajmo našu planetu i Coca-Cola Cup.

Kroz ove aktivnosti, mališani imaju priliku da razvijaju sportski duh, fer-plej i timski rad, ali i da kroz praktične zadatke uče o značaju očuvanja životne sredine i odgovornom odnosu prema planeti.

Događaji su započeti 5. februara u Zemunu, gde su mališani kroz sport i edukativne aktivnosti učili o značaju očuvanja životne sredine i pravilnom razvrstavanju otpada. Program je nastavljen 6. februara u opštini Surčin, uz učešće dece u sportskim takmičenjima i ekološkim radionicama, u prisustvu predstavnika Opštine Surčin, dok je početak događaja obeležen svečanim paljenjem SIM baklje, koju je zajedno sa maskotom Lavom Viktorom zapalio Strahinja Bunčić, evropski prvak i olimpijac u džudou.

Karavan je 9. februara stigao na Voždovac, gde je u UVC „Šumice“ održan zajednički program Zero Waste edukacije i Coca-Cola Cup-a, uz svečano paljenje SIM baklje. Događaj je okupio veliki broj učenika osnovnih škola „Janko Veselinović“, „Danilo Kiš“, „Bora Stanković“, „Veselin Masleša“, „Milan Đ. Milićević“, „Karađorđe“ i „Vojvoda Stepa Stepanović“, kao i direktore svih navedenih škola. Program je protekao u znaku masovnog učešća dece, sportskog nadmetanja i snažne poruke o važnosti ekologije i zdravih stilova života.

Događaju su prisustvovali predsednica Opštine Voždovac Bojana Jakšić, većnica za obrazovanje Snežana Petronijević i većnik za sport Aleksandar Maksimović, čime je još jednom potvrđena podrška lokalne samouprave razvoju sporta i edukativnih programa namenjenih najmlađima. Svečano paljenje SIM baklje upriličila je Nikolina Džida, šampionka Srbije i Balkana, vicešampionka Evrope, članica reprezentacije Srbije, najbolja omladinska bokserka Srbije i sportista Voždovca za 2024. i 2025. godinu.

Program Plazma Sportskih igara mladih nastavlja se 10. februara na Čukarici, u Osnovnoj školi „Ujedinjene nacije“, kao i 11. februara na Zvezdari, u Osnovnoj školi „Veljko Dugošević“.

Sve informacije o programima, takmičenjima i narednim gradovima domaćinima dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim kanalima Plazma Sportskih igara mladih na društvenim mrežama.

