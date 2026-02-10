Slušaj vest

Slađana Erić, čuvena srpska odbojkašica pomera granice, jer igra i u 43. godini.

Nedavno je Slađana Erić potpisala za solunski Aris, a iza sebe ima više nego bogatu karijeru, protkanu brojnim trofejima.

Skandiranje Delija

Slađana Erić ponosna je što je igrala za Crvenu zvezdu i to u dva navrata, od 2000. do 2004. i u sezoni 2010/2011. Nedavno se prisetila jedne epizode, kada je bila na fudbalskoj utakmici crveno-belih i kada su je Delije iznenadile pesmom.

- Zvezda je život sve ostalo su sitnice... Jedno jutro sam došla na Marakanu u malu salicu. Žao mi je što nemam te slike, na zidu je bilo ispisano "Slađa", broj jedan i mi te volimo - Delije Sever. I to je počelo, da bih ja došla tada sa Gagom Ilić, to moje društvo iz Druge ekonomske, da gledamo fudbal - prisetila se Slađana Erić i nastavila:

Obožava fudbal

- Mi jako pratimo fudbal. Jako je bilo bitno da Partizan izgubi, a da oni dobiju. To se desilo, ja sam sedela i mislim da me je Bilja gurnula laktom. Slaki, da li čuješ? Skandiraju ti ime. I ja sam se u trenutku čula "Jedna je Slađana Erić", to su svi krenuli. Ja sam krenula da se tresem. Onda su vikali "Javi se, Slađo", meni su se noge, ja ne znam, ne sećam se, dok sam ja ustala. To je ispisano u Zvezdinoj reviji. Pisale su novine o tome, ali zaboravljeno je...

Slađana Erić rođena je u Tuzli 29. jula 1983. godine, visoka je 186 centimetara, odrasla je u Bijeljini, a prve ozbiljne odbojkaške korake napravila je u Crvenoj zvezdi.

Bogata karijera

Slađana Erić ima više nego bogat "si-vi" kada su u pitanju klubovi. Igrala je za 17 klubova: Crvena zvezda, Albi Volej, Volero Cirih, Mursija, Volej Modena, Galatasaraj, Kolubara Lazarevac, Vizura, Bimal-Jedinstvo, TENT, Proton Saratov, Lijaoning Sanšeng, Ub, Spartak Subotica, Makabi Haifa i Apolon Limasol, za koji je igrala prethodne sezone, sada i Aris.

Ova nesvakidašnja žena uzimala je trofeje, gde god je igrala, osvajala je prvenstva i kupove. Zanimljivo, u Superligi Srbije u deset finala čak sedam puta osvajala je titulu prvaka. Iz Kupa Srbije ima tri trofeja iz četiri borbe, Superkupa dva.