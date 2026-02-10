Slušaj vest

Beogradski dvoranski miting je prestižni atletski događaj elitnog nivoa koji nosi „zlatni“ status na Svetskoj atletskoj turneji u dvorani i ponovo je među nama i za nas.

U Atletskoj dvorani na Banjici 11. februara uživaćemo u 11. izdanju ovog takmičenja koje beleži neprestani rast, popularnost kako među vrhunskim svetskim atletičarima, glavim akterima na borilištima u disciplinama poput 60metara, 400 m, 1500 i 3000m, skoka uvis i skoka udalj, troskoka, bacanje kugle, tako i svim ljubiteljima atletike na našim prostorima.

Belgrade Indoor Meeting i Srpski atletski savez je glavni grad Srbije postavio na listu osam elitnih dvoranskih takmičenja na svetu i sa ovogodišnjim izdanjem kročili su u drugu deceniju postojanja.

U 2026. gledaćemo drugog najbržeg čoveka na planeti, vicešampionku planete sa Svetskog dvoranskog prvenstva u Kini 2025, ali i domaće šampione koji su nas obasjali medaljama sa svetskih i evropskih takmičenja. Naša kraljica atletskih visina, 20-godišnja Angelina Topić boriće se za novi rekord, najtrofejnija atletičarka Srbije, višestruka šampionka sveta Ivana Španović u troskoku ide u novo pomeranje sopstvenih granica.

Ovim povodom održana je konferencija za medije u Starom dvoru grada Beograda gde su prisustvovali i skupu se obratili predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković, gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić, direktor mitinga Marko Ristov kao i sportisti učesnici 11. Gold Belgrade Indoor Meeting-a Ivana Španović, Armin Sinančević, Zejnab Doso i Daniel Roberts.

Na početku konferencije svim prisutnim uz dobrodošlicu obratio se predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković, koji je istakao jedinstveni kvalitete i privlačnost beogradskog dvoranskog mitinga i važnost ovog takmičenja koje se održava u godini kada srpska atletika slavi veliki jubilej - 120 godina postojanja.

"Beograd je ponovo centar svetske atletike! Zahvaljujemo se Gradu Beogradu, Ministarstvu sporta i sponzorima, prestonica Srbije postala je nezaobilazna stanica za najbolje svetske asove. Veoma sam srećan što smo tokom poslednjih 11 godina izgradili vrhunsku infrastrukturu i pozicionirali se na globalnoj mapi. Sutra ćemo u našoj dvorani, najboljoj u regionu, ugostiti najbolje od najboljih. Naši sportisti će imati priliku da se takmiče kod kuće, u svom jedinom atletskom domu. Posebno mi je drago što će i naši juniori imati priliku da osete atmosferu zlatnog mitinga i nadmeću se sa svetskom elitom. Menadžer Robert Vagner je obezbedio fantastičnu startnu listu, a direktor Marko Ristov je uradio sjajan posao u organizaciji. Ovo je samo početak bogate sezone za srpsku atletiku, u septembru nas očekuje Serbia Open, a u decembru i kruna sezone – Evropsko prvenstvo u krosu. Svim takmičarima želim mnogo sreće i najbolje rezultate. Čvrsto verujem da ćemo sutra prisustvovati obaranju međunarodnih rekorda", rekao je predsednik SAS Branković.

Svetska i naša, jedinstvena i neponovljiva, Ivana Španović ići će na njen novi nebeski skok, ovaj put u troskoku.

"Drago mi je da se i dalje takmičim. Da sam među sportistima, i ja na neki način uživam u lepim utiscima svih atletičara koji dolaze. Raduje me da sam zdrava i da ću sutra nastupati, sa istim emocijama i željama pristupam novoj diciplini, učestvovaću samo u troskoku, jedva čekam da vidim koliko mogu u odnosu na rekord koji sam postavila prethodne nedelje. Nadam se da ću uspeti da se popnem na neke daljine, i da budem konkurentna na Svetskom prvenstvu u dvorani, volela bih da što pre uspem da realizujem to što smo naumili. Da budete deo naših pripema za Svetsko prvenstvo koje nas čeka u martu mesecu. Pozivam sve da dođu sutra i uživaju zajedno sa nama", istakla je Španovićeva koja nas je navikla na rekorde i odličja sa svih strana meridijana.

Ivana Španović

Srpski šampion i rekorder u bacanju kugle Armin Sinančević ima velike ambicije, uprkos povredi koja ga muči.

"Sutra nas očekuje Miting zlatne serije, svima je velika čast što smo na ovakvom mitingu, Što se tiče konkurencije, sutra su tu najbolji bacači, koji su u najboljoj formi. Verujem da će svi želeti pobedu. Što se mene tiče, imam malih problema sa međurebarnim mišićem, verujem da ćemo do sutra uspeti sve da saniramo, i pokušati da napravimo najboji rezultat, već neko vreme radimo na tome, važno je da ovde napravimo dobar rezultat", rekao je Sinančević.

Na mitingu će učestvovati čak 129 stranih takmičara iz 50 zemalja, među kojima je ogroman broj osvajača svetskih i evropskih medalja. Boje Srbije braniće 21 atletičar.

"Imamo jako dobru startnu listu, mnogo zvučnih imena, publika će uživati u mitingu. Uspeli smo da dovedemo takmičare sa svih kontinenata. Zadržali smo zlatni status, što nije bilo lako. Nadam se da ćemo ove godine nadmašiti prethodnu", rekao je direktor Belgrade Indoor Meeting Marko Ristov.

Kvalitetom kojim odiše beogradski miting unapređuje atletiku, stavljajući je u rang sa drugim velikim svetskim sportovima. U ovoj činjenici slaže se i Danijel Roberts američki sprinter i trkač sa preponama, osvojač srebrne medalje na Letnjim olimpijskim igrama 2024. i najvljuje sjajan rezultat u Beogradu.

"Očekujem dosta, u dobrom sam treningu, napredovao sam. Prethodnih nedelja sam lepo trenirao i daću sve od sebe da postignem najbolji rezultat", poručio je Roberts.

Foto: Ivica Veselinov/BIM26

Sprinterke su još jedan od razloga atraktivnosti ovog sporta. U Beogradu će se predstaviti jedna od najvećih zvezda sprinta današnjice Zejnab Doso.

"Spremna sam za nove rezultatske izazove. Prošle godine sam uživala u ambijentu na Beogradskom mitingu", dodala je Doso.

Beograd je poznat širom sveta po vrhunskoj organizaciji sportskih takmičenja, a na toj listi posebno mesto zauzima atletika.

"Očekuje nas 11. Beogradski miting, drugu godinu zaredom je u zlatnom statusu, a Gradski sekretarijat je ponosno podržao dodađaj. Srpska atletika je napredovala poslednjih godina zahvaljujući Veselinu Jevrosimoviću i Slobodanu Brankoviću, a Beograd se nalazi na mapi svetskih atletskih događaja. Želim svima uspešan nastup", poručio je gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić.

Bogat program takmičenja 11. februara 2026. u atletskoj dvorani na Banjici koji će potrajati oko četiri i po sata, otvoriće se u 14:35 nadmetanjem u troskoku u konkurenciji dama, a tu ćemo pomno pratiti našu legendarnu Ivanu Španović. Glavni deo programa startuje u 16 časova. Naša najveća zvezda mitinga, Angelina Topić, takmičenje započinje u 17:45. Direktan prenos takmičenja može se pratiti na TV Arena sport Premium 3 kanalu od 14.30 h do 19 h.

