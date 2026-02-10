Slušaj vest

Norveški biatlonac Šturla Holm Lagrid, osvojio je bronzanu medalju u pojedinačnoj trci na 20 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Po završetku takmičenja Lagrid je stao pred TV kamere, ali umesto radosti zbog medalje, ispričao je priču o privatnom životu i to da je prevario svoju devojku.

Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 "Postoji neko sa kim sam želeo ovo da podelim, a ko možda danas ovo ne gleda. Pre šest meseci sam upoznao ljubav svog života, najlepšu i najljubazniju osobu na svetu. A pre tri meseca sam napravio svoju najveću grešku i prevario je", rekao je 28-godišnji Norvežanin.

Lagrid se tu nije zaustavio.

"Želeo sam da budem dobar uzor. Bio sam neveran i morao sam da joj kažem istinu. To je bila najteža nedelja u mom životu".

Lagrid je ovu emotivnu izjavu dao uz suze.

