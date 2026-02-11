Slušaj vest

Srpska atletičarka Ivana Španović rekla je danas da se raduje nastupu u troskoku na predstojećem dvoranskom mitingu u Beogradu, uz poziv navijačima da u što većem broju posete ovaj događaj.

“Drago mi je da se i dalje takmičim. Da sam među sportistima, i ja na neki način uživam u lepim utiscima svih atletičara koji dolaze. Raduje me da sam zdrava i da ću sutra nastupati, sa istim emocijama i željama pristupam novoj diciplini, učestvovaću samo u troskoku, jedva čekam da vidim koliko mogu u odnosu na rekord koji sam postavila prethodne nedelje (nacionalni rekord Srbije u dvorani - 14,41 metar)", rekla je Španović, preneo je Srpski atletski savez.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Beogradski dvoranski miting, 11. po redu, održava se u sredu u Atletskoj dvorani na Banjici.

Takmičenje u troskoku u ženskoj konkurenciji počinje od 14.35, dok glavni program počinje od 16 časova.

Španović je dodala da će ovaj miting poslužiti kao priprema za Svetsko dvoransko prvenstvo, koje se od 20. do 22. marta održava u poljskom Torunu.

"Nadam se da ću uspeti da se popnem na neke daljine, i da budem konkurentna na Svetskom prvenstvu u dvorani, volela bih da što pre uspem da realizujem to što smo naumili. Da budete deo naših pripema za Svetsko prvenstvo koje nas čeka u martu mesecu. Pozivam sve da dođu sutra i uživaju zajedno sa nama", dodala je ona.

Srpski rekorder u bacanju kugle Armin Sinančević istakao je da mu je velika čast što nastupa na mitingu zlatne serije u Beogradu.

"Što se tiče konkurencije, sutra su tu najbolji bacači, koji su u najboljoj formi. Verujem da će svi želeti pobedu. Što se mene tiče, imam malih problema sa međurebarnim mišićem, verujem da ćemo do sutra uspeti sve da saniramo, i pokušati da napravimo najboji rezultat, već neko vreme radimo na tome, važno je da ovde napravimo dobar rezultat", kazao je on.

Srbiju će na mitingu u Beogradu predstavljati 21 sportista, uključujući i Angelinu Topić u skoku uvis (takmičenje počinje u 17.45).

"Imamo jako dobru startnu listu, mnogo zvučnih imena, publika će uživati u mitingu. Uspeli smo da dovedemo takmičare sa svih kontinenata. Zadržali smo zlatni status, što nije bilo lako. Nadam se da ćemo ove godine nadmašiti prethodnu”, rekao je direktor Beogradskog dvoranskog mitinga Marko Ristov.

U centru pažnje biće trka na 60 metara i nastupi olimpijskog vicešampiona na 110 metara s preponama Amerikanca Danijela Robertsa i dvoranske vicešampionke sveta na 60 metara Italijanke Zajnab Doso.

"Očekujem dosta, u dobrom sam treningu, napredovao sam. Prethodnih nedelja sam lepo trenirao i daću sve od sebe da postignem najbolji rezultat", rekao je Roberts, dok je Doso dodala da je spremna za nove izazove i da je prošle godine uživala u atmosferi u Beogradu.

Na konferenciji za medije obratio se i predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković, koji se zahvalio Gradu Beogradu, Ministarstvu sporta i sponzorima.

"Veoma sam srećan što smo tokom poslednjih 11 godina izgradili vrhunsku infrastrukturu i pozicionirali se na globalnoj mapi. Sutra ćemo u našoj dvorani, najboljoj u regionu, ugostiti najbolje od najboljih. Naši sportisti će imati priliku da se takmiče kod kuće, u svom jedinom atletskom domu. Posebno mi je drago što će i naši juniori imati priliku da osete atmosferu mitinga i nadmeću se sa svetskom elitom. Menadžer Robert Vagner je obezbedio fantastičnu startnu listu, a direktor Ristov je uradio sjajan posao u organizaciji", istakao je Branković.

U godini u kojoj srpska atletika obeležava 120 godina postojanja Beograd na zimu očekuje i Evropsko prvenstvo u krosu.

"Ovo je samo početak bogate sezone za srpsku atletiku, u septembru nas očekuje 'Serbia open', a u decembru i kruna sezone - Evropsko prvenstvo u krosu. Svim takmičarima želim mnogo sreće i najbolje rezultate. Čvrsto verujem da ćemo sutra prisustvovati obaranju međunarodnih rekorda", zaključio je Branković.

Na dvoranskom mitingu u Beogradu nastupaće 129 stranih takmičara iz 50 država sveta.