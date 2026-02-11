Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von poslednjih dana je u žiži pažnje svetske javnosti.

Nažalost, ne po rezultatima, već po stravičnom padu koji je doživela u spustu na Zimskim olimpijskim igrama.

Amerikanka je samo nekoliko dana uoči takmičenja u Italiji teško povredila koleno. Tačnije, pokidala je ligamente. Uprkos tome, odlučila je da se takmiči.

Jedan od onih koji joj je pružio tada podršku bio je i Novak Đoković.

"Idemo, Lindzi", napisao je Novak tada.

Međutim, odnos Novaka i Lindzi nije uvek bio idiličan.

Pre samo dve godine Lindzi je toliko razljutila navijače Novaka Đokovića da je morala da obriše tvit.

Vonova je tada na skjanju srela Rodžera Federera.

"Rodžer najbolji ikada bez obzira na to šta brojke kažu", napisala je Lindzi uz emotikon "koze".

Krenula je lavina negativnih komentara na ovu objavu, pa je morala da je obriše.

I objavi drugu, u kojoj objašnjava svoj stav.

"Konačno sam skijala sa mojim prijateljem Rodžerom Federerom. Potrebno mi je malo vremena da shvatim koliko mi je ovo značilo. Oduvek sam mu se divila kao sportisti, filantropu, vleikom šampionu. Obično ljudi kojima se divite obično vas iznevere na neki način, ali ne i Rodžer. On je pravi sportista i šampion u svakom smislu te reči. Dugo smo pričali o zajedničkom skijanju i nisam bila sigurna da će se to dogoditi, ali eto, desilo se. U penziji smo, sijamo i uživamo u životu, hvala ti na ovoj divnoj uspomeni. Ti i tvoja familija ste jedinstveni i bez obzira na to šta kažu statistika (ili Leo), ti si moj GOAT (najbolji svih vremena prim.aut) zauvek. Nije važna statistika, već uticaj koji si ostavio na mene, a ja sam jedna u milion", napisala je Lindzi.

Međutim, nije prošlo dugo, a Lindzi je promenila mišljenje.

U leto 2024. godine je objavila fotografiju sa Novakom Đokovićem, pa za nju Rodžer više nije bio naj.

"Družim se sa najvećim svih vremena i da, verujem da on jeste najveći. Suprotno onome u šta Tviter veruje, mislim da može da bude više od jednog najvećeg. Ipak, Novak 'drži' rekorde i imam samo poštovanje prema svemu što je ostvario... Uz to i skija!", napisala je Amerikanka.

