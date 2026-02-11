Slušaj vest

Von je zabrinula čitavu planetu, navijače je ostavila u strahu i neverici dok su gledali kako je hitna služba helikopterom prevoze u bolnicu, a momentalno su stigle i prognoze kako je njena karijera završena.

Ipak, sada su se oglasili stručnjaci iz oblasti ortopedije i doneli tvrdnje koje će sve baciti u nevericu! O čemu se zapravo radi?

Italijanski stručnjaci su dali opštu procenu, jer detaljna dijagnoza još nije objavljena, te su se pozvali na slučaj 35-godišnje Federike Brinjone koja se takmiči na Zimskim olimpijskim igrama deset meseci posle višestrukog preloma noge i pucanje prednjeg ukrštenog ligamenta.

- Uvek je teško davati procene bez uvida u rendgenske snimke. Ovo je složena fraktura koja, bez obzira na godine, može da ograniči karijeru sportiste. Ali Brinjone je takođe imala ozbiljnu frakturu i uspela je da se oporavi - rekao je za Rojters Andrea Panceri, predsednik Medicinske komisije Italijanske federacije zimskih sportova (FISI), koji je bio deo tima koji je operisao italijansku skijašicu.

Na njegove reči nadovezao se Filipo Pjerfrančesko Kalana, ortopedski hirurg iz Ortopedskog i traumatološkog centra "Gaetano Pini“ u Milanu, koji je istakao kako bi Lindzi Von mogla na stazu ponovo već za osam do 11 meseci.

- Posle dislocirane frakture tibije, moguće je vratiti se na skijaške staze za osam do 11 meseci, kao što je pokazao primer Brinjone, ukoliko ne dođe do komplikacija. Sa godinama oporavak se usporava. Iako Von ima izuzetne fizičke predispozicije, oporavak u njenim godinama traje duže. Mnogo toga zavisi i od motivacije, načina razmišljanja i psihičke otpornosti - istakao je on.

Arturo Guarino, bivši šef Odeljenja za sportsku traumatologiju Instituta Pini u Milanu, otkrio je i kako na sve utiču raniji zahvati.

- Biće neophodno proveriti i da li je implant pretrpeo posledice pada u Kortini. Ukoliko jeste, tada će i implant zahtevati dodatnu intervenciju, što može produžiti vreme oporavka. Nije jasno koliko dugo implant može da izdrži opterećenja takmičenja na ovom nivou - zaključio je on.

Sve u svemu, ovo su hrabre prognoze i definitivno ulivaju optimizam posle katastrofalnog pada. Da li će se Lindzi Von ikada vratiti na stazu, ostaje da se vidi...

Šta kaže Lindzi?

Amerikanka se, dan posle užasnog pada, oglasila iz bolnice u Trevizu gde je dva puta operisana i u svojoj poruci je poručila da povreda ligamenata nema veze sa padom koji joj se dogodio.

- Juče se moj olimpijski san nije završio onako kako sam sanjala. Nije bio kraj iz priče ili bajke, bio je to samo život. Usudila sam se da sanjam i toliko sam se trudila da ga ostvarim. Jer u skijanju nizbrdo razlika između strateške linije i katastrofalne povrede može biti samo 12 centimetara.

Jednostavno sam bila 12 centimetara pretesna na svojoj liniji kada mi se desna ruka zakačila unutar kapije, uvrnula me i rezultirala padom. Moj prednji ukršteni ligament i prethodne povrede nisu imale nikakve veze sa mojim padom.

Nažalost, zadobila sam složen prelom tibije koji je trenutno stabilan, ali će biti potrebno više operacija da bi se pravilno zaraslo.

Iako se juče nije završilo onako kako sam se nadala, i uprkos intenzivnom fizičkom bolu koji je izazvao, ne žalim ni za čim. Stajanje na startnoj kapiji juče je bio neverovatan osećaj koji nikada neću zaboraviti. Znanje da stojim tamo i imam šansu da pobedim bila je pobeda sama po sebi. Takođe sam znala da je trka rizik. Uvek je bio i uvek će biti neverovatno opasan sport.

I slično skijanju, mi rizikujemo u životu. Sanjamo. Volimo. Skačemo. A ponekad padnemo. Ponekad su nam srca slomljena. Ponekad ne ostvarimo snove koje znamo da možemo imati. Ali to je takođe lepota života; možemo pokušati.

Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam.

Nadam se da ako išta oduzmete sa mog putovanja, to je da svi imate hrabrosti da se usudite. Život je prekratak da ne rizikujete. Jer jedini neuspeh u životu je ne pokušavati.

Verujem u tebe, baš kao što si i ti verovao u mene - poručila je Lindzi Von.

