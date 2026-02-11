Slušaj vest

Zimske olimpijske igre dobile su novog heroja!

Kanadska klizačica Florens Brunel osvojila je srebrnu medalju kao deo kanadskog mešovitog tima u štafeti, a do uspeha je došla trnovitim putem.

Florens je rođena bez tri prsta na levoj ruci i zbog toga je tokom života imala brojne probleme. Zbog svog fizičkog nedostatka često je imala muke, a posebno joj je teško bilo da se pronađe u brzom klizanju, sportu u kom takmičari koriste dlanove kako bi održali ravnotežu pri neverovatnim brzinama dok ulaze u oštre krivine.

Ipak, ona je uspela da dođe do vrha, a na Zimskim olimpijskim igrama prvi put se pojavila 2022. godine. Tada je, nažalost, uspeh imao gorki ukus.

- Ostvarila sam svoj san, a osećam se nesrećno. Zašto bih uopšte nastavljala sa ovim? Izgubila sam svrhu - istakla je tada Florens koja je pala u depresiju i pored toga što je postala najmlađa kanadska takmičarka u brzom klizanju na kratkim stazama koja je ikada nastupila na ZOI.

Nekako se iz te depresije izvukla, a njena filmska priča dobila je srećan nastavak jer je sada, posle pakla kroz koji je prošla, stigla i do medalje.

Florens je posle osvajanja medalje pred televizijskim kamerama otkrila kako joj izgleda šaka, te su mnogi ostali šokirani jer podatak da je rođena bez tri prsta nisu znali.

Foto: Printscreen / Eurosport

Da bi prevazišla ovaj hendikep, 22-godišnja Florens koristi posebno dizajniranu, unikatnu rukavicu koja joj omogućava da balansira na ledu pod istim uslovima kao i njene suparnice, a vremenom je pokazala da se i pored svih fizičkih nedostataka, uz veliku volju, može doći do ozbiljnih rezultata.

