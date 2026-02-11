ROĐENA BEZ TRI PRSTA, PALA U DEPRESIJU, A ONDA... PREOKRET I PRIČA IZ SNOVA! Prošla kroz pakao, pa postala heroj Olimpijskih igara!
Zimske olimpijske igre dobile su novog heroja!
Kanadska klizačica Florens Brunel osvojila je srebrnu medalju kao deo kanadskog mešovitog tima u štafeti, a do uspeha je došla trnovitim putem.
Florens je rođena bez tri prsta na levoj ruci i zbog toga je tokom života imala brojne probleme. Zbog svog fizičkog nedostatka često je imala muke, a posebno joj je teško bilo da se pronađe u brzom klizanju, sportu u kom takmičari koriste dlanove kako bi održali ravnotežu pri neverovatnim brzinama dok ulaze u oštre krivine.
Ipak, ona je uspela da dođe do vrha, a na Zimskim olimpijskim igrama prvi put se pojavila 2022. godine. Tada je, nažalost, uspeh imao gorki ukus.
- Ostvarila sam svoj san, a osećam se nesrećno. Zašto bih uopšte nastavljala sa ovim? Izgubila sam svrhu - istakla je tada Florens koja je pala u depresiju i pored toga što je postala najmlađa kanadska takmičarka u brzom klizanju na kratkim stazama koja je ikada nastupila na ZOI.
Nekako se iz te depresije izvukla, a njena filmska priča dobila je srećan nastavak jer je sada, posle pakla kroz koji je prošla, stigla i do medalje.
Florens je posle osvajanja medalje pred televizijskim kamerama otkrila kako joj izgleda šaka, te su mnogi ostali šokirani jer podatak da je rođena bez tri prsta nisu znali.
Da bi prevazišla ovaj hendikep, 22-godišnja Florens koristi posebno dizajniranu, unikatnu rukavicu koja joj omogućava da balansira na ledu pod istim uslovima kao i njene suparnice, a vremenom je pokazala da se i pored svih fizičkih nedostataka, uz veliku volju, može doći do ozbiljnih rezultata.
