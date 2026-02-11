Slušaj vest

Kanadski par Pajper Žil i Pol Poarije fantastičnim nastupom u ritimičkom plesu na Zimskim olimpijskim igrama oduševili su ljubitelje umetničkog klizanja.

Posebnu pažnju privukao je genijalan potez 34-godišnje Pajper. Zahvaljujući njenoj neverovatnoj snalažlivosti, simpatični kanadski par izbegao je kaznene poene i ostao u borbi za bronzano odličje.

Naime, tokom nastupa komad tkanine sa sa Polovog kostima se otkačio i zalepio za njene helanke. Prema strogim pravilima, ukoliko bilo koji deo opreme završi na ledu, takmičari dobijaju kazneni poen.

Usledila je sjajan improvizacija snalažljive Kanađanke. Pajper je videla šta se dogodilo i maestralno reagovala -u finalnom delu nastupa uspela je da uhvati komad tkanine i sakrije ga iza leđa.

Da je tkanina pala na led, dobili bi kazneni bod i pali na četvrtu poziciju i ispali iz trke za bronzu.

Sada ih očekjuje nastup u slobodnom plesu i nastavak borbe sa britanskim i italijanskim parom za treće mesto.

"Hvala Bogu desilo se na samom kraju. Dobro smo pokrili to, bili smo fokusirani. Znali smo gde je svaki deo našeg tela, gde je svaki deo naših kostima, pa sam u trenutku kada me je dotakao tačno znala šta moram da uradim", rekla je nakon nastupa Pajper.

Životna borba

Ovaj simpatični par koji 14 godina nastupa zajedno, pre par godina nije ni slutio da će ponovo imati priliku da nastupi na Olimpijskim igrama, a kamoli da se bori za odličje.

Naime, Pajper je krajem 2022. godine vodila bitku za život. Pronađen joj je tumor na jajniku, pa je morala na hitnu operaciju. Kasnije se ispostavilo da je tumor kancerogen, pa je usledila serija hemoterapija.

Par godina pre toga doživela je i veliku porodičnu tragediju, njena majka preminula je od glioblastoma, agresivnog oblika raka mozga.

Otvoreno je govorila da su ova užasna iskustva promenila njen pristup klizanju.

"Ljudi koji su bili uz nas, oni su važniji od olimpijske medalje. Ako imate takvu perspektivu, već ste pobedili", rekla je Pajper.

