Slušaj vest

Zimske olimpijske igre i dalje su centralna tema svih svetskih medija.

O užasnom padu Lindzi Von se i dalje priča, a pored ove teme zanimljivo je i sve što se dešava na drugim borilištima.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Šta je sve na programu u sredu, 11. februara na Zimskim olimpijskim igrama? Od skijanja, preko bijatlona, do hokeja, publika će moći da uživa u mnogim zanimljivim sportovima. Krenimo redom...

U sredu će se održati finala u muškom super veleslalomu (11.30), kao i ženskom individualnom bijatlonu (14.15).

Na borilišta će i karling reprezentacije koje će se takmičiti u preliminarnoj rundi, ali i hokejaši Slovačke i Finske (16.40) i Švedske i Italije (21.10).

Biće takmičenja i u snoubordingu, klizanju i ski skokovima, a kompletan raspored možete pronaći OVDE.

Ne propustiteOstali sportoviPREŽIVELA UŽASNU PORODIČNU TRAGEDIJU, POBEDILA RAK, PA ZABLISTALA NA LEDU! Bili su na korak od kazne, a onda je heroina iz Kanade izvela genijalan potez! (VIDEO
Pajper Žil
Ostali sportoviROĐENA BEZ TRI PRSTA, PALA U DEPRESIJU, A ONDA... PREOKRET I PRIČA IZ SNOVA! Prošla kroz pakao, pa postala heroj Olimpijskih igara!
Florens Brunel
Ostali sportoviDOKTORI PROGOVORILI O LINDZI VON! Posle horor pada i jezive povrede - iznete tvrdnje koje će sve baciti u nevericu: Totalni preokret i neočekivane reči!
Lindzi Von
Ostali sportoviLINDZI VON JE RAZBESNELA NAVIJAČE NOVAKA ĐOKOVIĆA: Izbrisala je tvit kada je shvatila šta je uradila
novak lindzi.jpg

 BONUS VIDEO:

Skijanje Izvor: Instagram