ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE - RASPORED ZA SREDU, 11. FEBRUAR: Od alpskog skijanja preko bijatlona do hokeja, evo šta je sve na programu!
Zimske olimpijske igre i dalje su centralna tema svih svetskih medija.
O užasnom padu Lindzi Von se i dalje priča, a pored ove teme zanimljivo je i sve što se dešava na drugim borilištima.
Šta je sve na programu u sredu, 11. februara na Zimskim olimpijskim igrama? Od skijanja, preko bijatlona, do hokeja, publika će moći da uživa u mnogim zanimljivim sportovima. Krenimo redom...
U sredu će se održati finala u muškom super veleslalomu (11.30), kao i ženskom individualnom bijatlonu (14.15).
Na borilišta će i karling reprezentacije koje će se takmičiti u preliminarnoj rundi, ali i hokejaši Slovačke i Finske (16.40) i Švedske i Italije (21.10).
Biće takmičenja i u snoubordingu, klizanju i ski skokovima, a kompletan raspored možete pronaći OVDE.
BONUS VIDEO: