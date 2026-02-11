Slušaj vest

Zimske olimpijske igre i dalje su centralna tema svih svetskih medija.

O užasnom padu Lindzi Von se i dalje priča, a pored ove teme zanimljivo je i sve što se dešava na drugim borilištima.

1/23 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Šta je sve na programu u sredu, 11. februara na Zimskim olimpijskim igrama? Od skijanja, preko bijatlona, do hokeja, publika će moći da uživa u mnogim zanimljivim sportovima. Krenimo redom...

U sredu će se održati finala u muškom super veleslalomu (11.30), kao i ženskom individualnom bijatlonu (14.15).

Na borilišta će i karling reprezentacije koje će se takmičiti u preliminarnoj rundi, ali i hokejaši Slovačke i Finske (16.40) i Švedske i Italije (21.10).

Biće takmičenja i u snoubordingu, klizanju i ski skokovima, a kompletan raspored možete pronaći OVDE.

