Na takmičenju u skijaškim skokovima na Zimskom olimpijskim igrama pojavile su se fotografije Primoža Rogliča sa navijačem koji je nosio zastavu bivše Jugoslavije.

Kako navodi slovenački portal Ekipa24, koji je i objavio fotografije, potrebno je pojasniti okolnosti pod kojima su one nastale. Tvrdi se da se „slovenački biciklistički šampion fotografisao sa posetiocima, a da pritom nije bio svestan svega što se u tom trenutku zapravo dešavalo.”

"Treba to objasniti pre nego što se fotografije pojave negde drugde i pre nego što ih neko pogrešno protumači ili na krivi način predstavi ono što se zapravo dogodilo na kraju probne serije", dodaje se u tekstu i nastavlja:

"Ne možemo znati šta bi odlučio da je znao da na leđima nemaju obojica slovensku, ili možda srpsku zastavu, odnosno šta tačno ima jedan od njih."

"Ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da nije znao što tačno nose. Nije mogao znati. Gospodu s fotografije nikada nije video s leđa pre nego što se s njima fotografisao, niti u trenutku kada je to činio. Ne tvrdimo ni da bi išta bilo pogrešno da je znao i svejedno to učinio. No, važno je naglasiti da u tom ludom spletu okolnosti nije znao i da je, bez ikakve sumnje, želeo samo najbolje svojim fanoviima", zaključuje se.

Primož Roglič, koji je i sam nekada bio skakač na skijama, u ponedeljak je stigao u Predaco kako bi pružio podršku slovenačkim reprezentativcima. Dan ranije, u nedelju, u Kortini je pratio ženski spust, a uveče je prisustvovao otvaranju Slovenačke kuće.

Odeven u nacionalna obeležja Slovenije i sa kapom svog tima Red Bul Bora, zauzeo je mesto ispod skakaonice, gde je odmah privukao veliku pažnju okupljenih navijača.

Kurir sport / Index.hr