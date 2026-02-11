Slušaj vest

Islam Mahačev, jedan od najvećih MMA boraca današnjice i aktuelni UFC šampion u velter kategoriji, stigao je juče u Srbiju, gde će provesti nekoliko narednih dana.

Dolazak jednog od najdominantnijih boraca savremene MMA scene izazvao je veliku pažnju domaće i regionalne borilačke javnosti, imajući u vidu izuzetan značaj koji Mahačev ima na svetskoj sceni i njegov status jednog od najrespektabilnijih UFC šampiona današnjice.

Prijem kod predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu MMA borca Islama Mahačeva.

Prijem je organizovan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 10.00 časova.

Ko je Islam Mahačev?

UFC šampion odrastao je u malom dagestanskom selu Buruši u kojem živi oko 100 ljudi.

Trenirao je tako što je trčao po selu, peo se po obližnjim planinama sa kamenjem u rukama. U mladosti je otkrio da bio voleo da postane MMA borac, pa je ubrzo krenuo na amaterske turnire.

Njegov drug iz škole bio je Habib Nurmagomedov, proslavljeni UFC šampion. Živeli su u istom selu, družili se i grenirali zajedno.

"Znao sam da je Habibov otac odličan trener i zajedno smo jako dugo vežbali. Zbog njega sam napredovao. Ceo život sam trenirao kako bih postao šampion. Habib mi je kao stariji brat. Ako imam bilo kakav problem, on će mi pomoći" otkrio je Mahačev jednom prilikom.

Podsetimo, Abdulmanap Nurmagomedov, otac i trener slavnog UFC šampiona preminuo je pre nekoliko godina od posledica korone. Nakon njegove smrti Habib je još jednom ušao u oktagon i nakon toga je završio profesionalnu karijeru.

1/5 Vidi galeriju Islam Mahačev Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia, Printskrin/Instagram

Jednom prilikom je otkrio da je njegov otac verovao da će Mahačev biti novi šampion.

"Islam je mom ocu bio kao sin. Uvek je govorio da će biti šampion", otkrio je Habib.

Put do šampionskog pojasa

Makačev je 2. oktobra 2014. godine potpisao ugovor na četiri borbe sa UFC-om i time započeo novu fazu svoje karijere.

Debi u najjačoj svetskoj MMA organizaciji imao je uspešan – Lea Kunca je savladao za samo dve runde i nagovestio ozbiljan potencijal. Ipak, 3. oktobra 2015. doživeo je prvi poraz u profesionalnoj karijeri, kada ga je savladao Brazilac Adriano Martins.

Pokušaj da popravi učinak u UFC-u zaustavljen je 16. aprila 2016. godine, kada je otkriveno prisustvo zabranjene antiishemijske supstance meldonijuma. Nakon saslušanja 2. jula iste godine, suspenzija mu je ukinuta i omogućeno mu je da nastavi karijeru.

Već 17. septembra 2016. vratio se u oktagon i upisao pobedu protiv Krisa Vejda, čime je započeo impresivan niz.

Do borbe za titulu stigao je posle serije od deset uzastopnih trijumfa. Taj put započeo je protiv Krisa Vejda, a potom su redom padali Nik Lenc, Glejson Tibau, Kajjan Džonson, Arman Carukjan, Devi Ramos, Dru Dober, Tijago Moizes, Den Huker i Bobi Grin.

Dana 22. oktobra 2022. godine, Makačev je na UFC 280 priredbi ukrstio rukavice sa Čarlsom Oliveirom u borbi za pojas. Do titule je stigao impresivno, nakon što je snažnim udarcem uzdrmao Brazilca, završio je meč gušenjem rukom u drugoj rundi i postao novi šampion. Uz pojas, pripao mu je i bonus za najboljeg borca večeri.

Već u novembru iste godine stiglo je i priznanje iz domovine, odlikovan je ordenom „Za zasluge u Republici Dagestan“ za izuzetna dostignuća u borilačkim veštinama.

Prvu odbranu titule imao je 12. februara 2023. na UFC 284, kada mu je rival bio tadašnji šampion Aleksandar Volkanovski. U izuzetno zahtevnom i taktički zrelom meču, Makačev je slavio jednoglasnom odlukom sudija, a spektakl u oktagonu nagrađen je priznanjem za borbu večeri.