Slušaj vest

Reprezentativac Amerike u umetničkom klizanju, Maksim Naumov, emotivnim gestom raspalakao je čitav svet.

Posle impresivnog nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, Naumov je na dirljiv način odao počast roditeljima koji su prošle godine poginuli u stravičnoj avionskoj nesreći.

Američki klizač odao počast roditeljima koji su stradali u jezivoj avionskoj nesreći. Foto: Li Ming / Xinhua News / Profimedia, Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia

Roditelji 24-godišnjeg Maksima, bivši šampioni sveta u umetničkom klizanju Evgenija Šiškova i Vadim Naumov, stradali su u januaru 2025. godine kada se u Vašingtonu vojni helikopter u vazduhu sudario sa avionom "American Airlines 5342".

Svoj debi na Olimpijskim igrama Maksim je posvetio upravo njima. Pre nego što je kročio na led, na velikom ekranu u "Milano Ice Skatin Areni" bila je ispisana poruka:

"Mama i tata. ovo je za vas".

Nakon izuzetnog nastupa emocije su ga potpuno savladale. Izvadio je zajedničku fotografiju sa roditeljima, poljubio je i zaplakao.

Nakon toga pogledao je ka nebu i poručio:

"Pogledajte šta smo uradili!"

Iako je u Milano stigao kao potpuni autsajder, Maksim je uspeo da izbori plasman u narednu rundu takmičenja, pošto je za sjajan nastup zaradio ocenu 85.65 i zauzeo 12. mesto.

"Oni su mi inspiracija od prvog dana, otkako smo zajedno stali na led", rekao je Naumov.

Njegovi roditelji bili su u grupi američkih klizača, trenera i članova porodica koji su tragično stradali u padu aviona nakon povratka sa nacionalnog prvenstva. Maksim je bio sa njima na takmičenju, ali se kući vratio ranijim letom. Podsetimo, u ovoj stravičnoj nesreći život je izgubilo čak 67 putnika.

