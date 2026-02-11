- Od 2019. godine do sad vrlo često smo posećivali Prijepolje. U početku smo se trudili da se funkcionisanje teritorijalnog sportskog saveza uvede u zakonske tokove, zatim smo pratili aktivnosti koji je Sportski savez Prijepolje 2020 sprovodio – Seoske igre Sportskog saveza Srbije, Liga malih šampiona, Mali sajam sporta i mnoge druge. Uvek smo bili tu da pomognemo i pružimo podršku, a sve zarad boljitka mladih, kako sportista tako i rekreativaca, u Prijepolju. Ovoga puta želimo da se problemi koji su bili u 2025. godini ne ponavljaju, za šta imamo i obećanje predsednika opštine. Takođe verujemo da će naš dugogodišnji saradnik, sekretar Sportskog saveza Prijepolje 2020 Luka Šuljagić, u ovoj godini učiniti sve što je dogovoreno kako bi se sportske aktivnosti u Prijepolju organizovale na najbolji način. Ono što je neophodno jeste i ozbiljan rad sportskih udruženja odnosno klubova, koji moraju da blagovremeno ispunjavaju svoje obaveze, poštuju zakonom predviđene rokove i procedure koje finansiranje zahteva, a propisano je Zakonom o sportu, kao i da savesno i stručno rade sa mlađim uzrasnim kategorijama - rekao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković, a zatim se osvrnuo i na pobednika Seoskih igara Sportskog saveza Srbije