Slušaj vest

Kineska snouborderka Liu Điaju doživela je jeziv pad na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, koji je odmah izazvao veliku zabrinutost. Nakon što je pala, ostala je nepomična na snegu, što je uplašilo sve prisutne.

Điaju je krenula sa velikim samopouzdanjem, ali je jedan trenutak nepažnje bio dovoljan da se sve okrene. Prvo je pala na ruku i rame, a potom je udarila i glavom o podlogu.

Zimske olimpijske igre - Svečano otvaranje Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raniero Corbelletti / AFLO / Profimedia

Iako je hitno prebačena helikopterom u bolnicu, iz kineskog tima nisu stigle informacije o njenom stanju, što dodatno pojačava nervozu. Pad je bio toliko ozbiljan da je takmičenje prekinuto na oko 10 minuta kako bi joj se ukazala pomoć.

U nastavku je objavljen i uznemirujući snimak tog trenutka:

Ne propustiteOstali sportoviNAJEMOTIVNIJA SCENA NA ZOI! Izgubio roditelje u stravičnoj avionskoj nesreći, posle nastupa izvadio njihovu sliku i zaplakao: "Pogledajte šta smo uradili"
Maksim Naumov
Ostali sportoviZA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA SE VIJORILA JUGOSLOVENSKA ZASTAVA! Isplivale šokantne fotografije - slavni šampion se slikao sa fanovima, a onda... FOTO
shutterstock_2152262299.jpg
Ostali sportoviPREŽIVELA UŽASNU PORODIČNU TRAGEDIJU, POBEDILA RAK, PA ZABLISTALA NA LEDU! Bili su na korak od kazne, a onda je heroina iz Kanade izvela genijalan potez (VIDEO)
Pajper Žil
Ostali sportoviZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE - RASPORED ZA SREDU, 11. FEBRUAR: Od alpskog skijanja preko bijatlona do hokeja, evo šta je sve na programu!
Hokejaši Amerike
Ostali sportoviROĐENA BEZ TRI PRSTA, PALA U DEPRESIJU, A ONDA... PREOKRET I PRIČA IZ SNOVA! Prošla kroz pakao, pa postala heroj Olimpijskih igara!
Florens Brunel

Zimske olimpijske igre, biatlon Izvor: Kurir