Kineska snouborderka Liu Điaju doživela je jeziv pad na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, koji je odmah izazvao veliku zabrinutost. Nakon što je pala, ostala je nepomična na snegu, što je uplašilo sve prisutne.

Điaju je krenula sa velikim samopouzdanjem, ali je jedan trenutak nepažnje bio dovoljan da se sve okrene. Prvo je pala na ruku i rame, a potom je udarila i glavom o podlogu.

1/6 Vidi galeriju Zimske olimpijske igre - Svečano otvaranje Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raniero Corbelletti / AFLO / Profimedia

Iako je hitno prebačena helikopterom u bolnicu, iz kineskog tima nisu stigle informacije o njenom stanju, što dodatno pojačava nervozu. Pad je bio toliko ozbiljan da je takmičenje prekinuto na oko 10 minuta kako bi joj se ukazala pomoć.

U nastavku je objavljen i uznemirujući snimak tog trenutka: