NEVEROVATNA DOMINACIJA IVANE ŠPANOVIĆ U BEOGRADU! Srpkinja dva puta oborila rekord mitinga! VIDEO
Fenomenalna Ivana Španović zablistala je pred domaćom publikom na Belgrade Indoor Meetingu, koji ove godine nosi prestižni status mitinga iz svetske zlatne serije. Srpska atletičarka već u prvom pokušaju pomerila je granice i rekord mitinga.
U jakoj konkurenciji, u kojoj su nastupile i Aleksandrija Mitrović i Natalija Dragojević, Ivana je otvorila takmičenje skokom od 14,19 metara, čime je odmah zapretila i državnom rekordu.
Podsetimo, nacionalni rekord od 14,41 metar postavila je nedavno na tromeču Srbije, Hrvatske i Slovenije, a delovalo je da bi baš u Beogradu mogla dodatno da popravi taj učinak.
Da prvi skok nije bio slučajnost, potvrdila je u trećoj seriji, Španovićeva je doskočila na 14,27 metara i još jednom nadmašila rekord mitinga, uz ovacije sa tribina.