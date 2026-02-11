Slušaj vest

Fenomenalna Ivana Španović zablistala je pred domaćom publikom na Belgrade Indoor Meetingu, koji ove godine nosi prestižni status mitinga iz svetske zlatne serije. Srpska atletičarka već u prvom pokušaju pomerila je granice i rekord mitinga.

U jakoj konkurenciji, u kojoj su nastupile i Aleksandrija Mitrović i Natalija Dragojević, Ivana je otvorila takmičenje skokom od 14,19 metara, čime je odmah zapretila i državnom rekordu.

Ivana Španović oborila rekord mitinga Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Podsetimo, nacionalni rekord od 14,41 metar postavila je nedavno na tromeču Srbije, Hrvatske i Slovenije, a delovalo je da bi baš u Beogradu mogla dodatno da popravi taj učinak.

Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Da prvi skok nije bio slučajnost, potvrdila je u trećoj seriji, Španovićeva je doskočila na 14,27 metara i još jednom nadmašila rekord mitinga, uz ovacije sa tribina.

Ivana Španović popravila rekord mitinga Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić