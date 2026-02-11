Lemli je pobedila rezultatom 82,30 bodova.
Ostali sportovi
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Amerikanka Lemli osvojila zlato u skijanju slobodnim stilom u disciplini mogul
Slušaj vest
Američka takmičarka Elizabet Lemli osvojila je u Livinju zlatnu medalju u skijanju slobodnim stilom u disciplini mogul na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Srebrnu medalju osvojila je njena sunarodnica Džejlin Kauf sa 80,77 bodova.
Francuskinja Pjerin Lafont osvojila je bronzu sa 80 bodova.
Skijanje slobodnim stilom mogul sastoji se od jedne vožnje slobodnim skijanjem na strmoj stazi sa brdašcima, uz merenje brzine i tehnike skijanja, tehničkih okreta i vazdušnih manevara.
(Beta)
Reaguj
Komentariši