Slušaj vest

Mahačeva je u zgradi predsedništva na Andrićevom vencu, ugostio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Dagestanski borac, uručio je predsedniku Vučiću tom prilikom i specijalan poklon - rukavice iz poslednjeg meča, u kom je ispisao istoriju i postao jedan od retkih boraca koji su uspeli da osvoje pojas UFC-a u dve različite težinske kategorije.

Međutim, nije jedino Vučić dobio poklon.

Naime, tokom susreta sa Darkom Glišićem, ministrom i velikim fanom UFC-a, Mahačev mu je lično poklonio svoj dres – simbol borbe, discipline i nepokolebljivog duha Dagestana.

Darko Glišić ne krije da verno prati UFC, a posebno borce iz Dagestana, čiji stil, mentalitet i nepokolebljivost izuzetno ceni. Upravo zato ovaj poklon ima posebnu težinu jer dolazi od šampiona koga smatra jednim od najvećih u istoriji.

Dagestanac nije samo darovao Glišića, već će Mahačev imati niz sastanaka posvećenih razvoju borilačkog sporta u Srbiji sa predsednicima MMA i Bokserskog saveza Srbije, Lukom Nikolićem i Nenadom Borovčaninom, kao i visokim funkcionerima.

Mahačev je još jednom pokazao zašto je šampion ne samo u oktagonu, već i van njega jer pravi velikani znaju da prepoznaju iskrene fanove, bilo da su oni visoki funkcioneri neke zemlje ili "običan" narod.

MINISTAR GA PRATI I U 5 UJUTRU

Podsetimo, aktuelni UFC šampion i ministar za javna ulaganja se poznaju već dugo!

Glišić je otkrio da mu je UFC šampion poslao video-poruku podrške nakon što je doživeo moždani udar, a da je kasnije usledio i direktan telefonski razgovor tokom kog je dogovoren i njegov dolazak u Srbiju.

Glišić je tada rekao da mu je poruka stigla dva dana nakon teške zdravstvene situacije i hitne hospitalizacije, a da ga je izuzetno dirnulo kada je, desetak dana kasnije, nakon naporne borbe, po prvi put uzeo telefon u ruke i ugledao je.

„On mi je poslao video poruku 2 dana nakon moždanog udara. Budući da sam bio u teškom stanju, a posle mi nisu dozvoljavali ni da koristim telefon, poruku sam video posle 10-ak dana. Mojoj sreći nije bilo kraja! Sjajan borac, ali i čovek! Zahvalio sam mu se, naravno, ali i poslao telegram nakon velike pobede nad Džekom Dela Madalenom. Pre nego što sam počeo da navijam za njega, ja sam navijao za Habiba, ali je on otišao u penziju, a sada zaista mnogo pratim Islama i smatram ga pravim sportistom i sjajnim momkom", otkrio je tada ministar za Espreso, a onda je upitan da li je istina da zbog Mahačeva ustaje u pet ujutru kako bi gledao borbe:

"Kako to znate? (smeh) Da, istina je. Ustajem u pet ujutru da gledam njegove borbe, zaista ga pratim i vatreni sam navijač i fan“, rekao je Glišić uz smeh.