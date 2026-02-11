Slušaj vest

Mahačeva je u zgradi predsedništva na Andrićevom vencu, ugostio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Dagestanski borac, uručio je predsedniku Vučiću tom prilikom i specijalan poklon - rukavice iz poslednjeg meča, u kom je ispisao istoriju i postao jedan od retkih boraca koji su uspeli da osvoje pojas UFC-a u dve različite težinske kategorije.

Međutim, nije jedino Vučić dobio poklon.

Naime, tokom susreta sa Darkom Glišićem, ministrom i velikim fanom UFC-a, Mahačev mu je lično poklonio svoj dres – simbol borbe, discipline i nepokolebljivog duha Dagestana.

Darko Glišić ne krije da verno prati UFC, a posebno borce iz Dagestana, čiji stil, mentalitet i nepokolebljivost izuzetno ceni. Upravo zato ovaj poklon ima posebnu težinu jer dolazi od šampiona koga smatra jednim od najvećih u istoriji.

Dagestanac nije samo darovao Glišića, već će Mahačev imati niz sastanaka posvećenih razvoju borilačkog sporta u Srbiji sa predsednicima MMA i Bokserskog saveza Srbije, Lukom Nikolićem i Nenadom Borovčaninom, kao i visokim funkcionerima.

Mahačev je još jednom pokazao zašto je šampion ne samo u oktagonu, već i van njega jer pravi velikani znaju da prepoznaju iskrene fanove, bilo da su oni visoki funkcioneri neke zemlje ili "običan" narod.

UFC šampion Islam Mahačev uručio poklone državnom vrhu Srbije Foto: Privatna arhiva/Espreso

MINISTAR GA PRATI I U 5 UJUTRU

Podsetimo, aktuelni UFC šampion i ministar za javna ulaganja se poznaju već dugo!

Glišić je otkrio da mu je UFC šampion poslao video-poruku podrške nakon što je doživeo moždani udar, a da je kasnije usledio i direktan telefonski razgovor tokom kog je dogovoren i njegov dolazak u Srbiju.

Glišić je tada rekao da mu je poruka stigla dva dana nakon teške zdravstvene situacije i hitne hospitalizacije, a da ga je izuzetno dirnulo kada je, desetak dana kasnije, nakon naporne borbe, po prvi put uzeo telefon u ruke i ugledao je.

On mi je poslao video poruku 2 dana nakon moždanog udara. Budući da sam bio u teškom stanju, a posle mi nisu dozvoljavali ni da koristim telefon, poruku sam video posle 10-ak dana. Mojoj sreći nije bilo kraja! Sjajan borac, ali i čovek! Zahvalio sam mu se, naravno, ali i poslao telegram nakon velike pobede nad Džekom Dela Madalenom. Pre nego što sam počeo da navijam za njega, ja sam navijao za Habiba, ali je on otišao u penziju, a sada zaista mnogo pratim Islama i smatram ga pravim sportistom i sjajnim momkom", otkrio je tada ministar za Espreso, a onda je upitan da li je istina da zbog Mahačeva ustaje u pet ujutru kako bi gledao borbe:

"Kako to znate? (smeh) Da, istina je. Ustajem u pet ujutru da gledam njegove borbe, zaista ga pratim i vatreni sam navijač i fan“, rekao je Glišić uz smeh.

(Kurir sport/Espreso)

