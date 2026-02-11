Simon je pobedila rezultatom 41:15,6 minuta.
ŽULIJA SKUPLJA ZLATA: Francuskinja šampionka u biatlonu na ZOI
Francuska takmičarka Žulija Simon osvojila je zlatnu medalju u biatlonu na 15 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
To je njena druga zlatna medalja na Igrama u Milanu i Kortini, nakon zlata u mešovitoj štafeti.
Srebrnu medalju osvojila je njena sunarodnica Lu Žamono sa 53,1 sekundom zaostatka.
Bugarska takmičarka Lora Hristova osvojila je bronzu sa 1:04,5 minuta zaostatka.
U biatlonu takmičarke prelaze stazu od 15 kilometara uz četiri gađanja na strelištu, naizmenično u ležećem i stojećem stavu, a za svaki promašaj dobijaju kazneno vreme umesto kaznenog kruga.
(Beta)
