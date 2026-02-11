Slušaj vest

Francuska takmičarka Žulija Simon osvojila je zlatnu medalju u biatlonu na 15 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

To je njena druga zlatna medalja na Igrama u Milanu i Kortini, nakon zlata u mešovitoj štafeti.

Srebrnu medalju osvojila je njena sunarodnica Lu Žamono sa 53,1 sekundom zaostatka.

Bugarska takmičarka Lora Hristova osvojila je bronzu sa 1:04,5 minuta zaostatka.

U biatlonu takmičarke prelaze stazu od 15 kilometara uz četiri gađanja na strelištu, naizmenično u ležećem i stojećem stavu, a za svaki promašaj dobijaju kazneno vreme umesto kaznenog kruga.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviAKTUELNI UFC ŠAMPION U POSETI SRBIJI: Državnom vrhu uručio specijalne poklone, a evo kome je dao poseban dar
8787878.png
Ostali sportoviZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Amerikanka Lemli osvojila zlato u skijanju slobodnim stilom u disciplini mogul
Elizabet Lemli
Ostali sportoviNEVEROVATNA DOMINACIJA IVANE ŠPANOVIĆ U BEOGRADU! Srpkinja dva puta oborila rekord mitinga! VIDEO
SKOK U DALJ-W_01.JPG
Ostali sportoviPALA NA GLAVU, PA OSTALA NEPOMIČNO DA LEŽI! NEVIĐENA DRAMA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Kineskinja doživela užasnu nesreću, helikopterom je odmah prevezli u bolnicu!
Screenshot 2026-02-11 144858.jpg

Intoniranje himne na BGD Ind Meet 2026. Izvor: Mondo/Matija Popović