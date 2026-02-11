Slušaj vest

Srpska atletičarka Milica Gardašević pobedila je u skoku udalj na dvoranskom mitingu u Beogradu.

"Ovo je drugi zlatni miting sezone za mene, skakala sam u Nemačkoj, danas mi je bilo primarno da pobedim, greota bi bilo da ne pobedim u Beogradu. Prezadovoljna sam, milina mi je da skačem ovde", rekla je Gardašević.

Sledeći cij je norma za SP u dvorani u Poljskoj, koje je programu od 20. do 22. marta.

"Imam za 10 dana finale zlatne serije u Poljskoj, u Torunu, gde će biti i SP. Biće to sjajna uvertira. Ne opterećujem se time previše, za normu, samo mi je bitno da sam uspela da da vežem ova dva takmičenja. Tu mi je terapeut da se masiram, da se pripremim i odmorim, da taj rezultat bude sledeći put i bolji", kaže Milica.

Kakav je osećaj biti naslednica Ivane Španović?

"Želim da ćestitam Ivani i na nacionalnom i na rekordu mitinga i Aleksandriji, koju je možda trebalo da pitate to pitanje. Žena je svetska prvakinja u skoku u dalj, ako neko misli da ja mogu isto to... To je za mene kompliment", rekla je Gardašević.

Foto: Kurir Sport

Drugo mesto zauzela je Alina Rotaru-Kotman sa 6,57 metara, dok je treća bila Poljakinja Ana Matuševic sa 6,54 metara.

Reprezentativac Srbije Armin Sinančević zauzeo je sedmo mesto u bacanju kugle rezultatom 19,81 metara.

Pobednik te discipline bio je Amerikanac Rodžer Stin najboljim rezultatom na svetu ove godine sa 22,07 metara.