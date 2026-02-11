LINDZI VON OBJAVILA PRVE FOTOGRAFIJE IZ BOLNICE: Skijašica posle horor pada operisana i treći put
Američka skijašica Lindzi Von objavila je prve fotografije iz bolnice u Trevizu.
Vonova se tamo nalazi na oporavku posle horor pada u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.
Lindzi je polomila kost leve noge, pa je već dva puta operisana.
Sada je uz fotografije obavestila javnost da je morala i treći put pod nož.
"Danas sam imala treću operaciju i bila je uspešna. Uspeh danas ima potpuno drugačije značenje nego pre nekoliko dana. Napredujem i iako je sporo, znam da ću biti dobro. Zahvalna sam svim neverovatnim medicinskim radnicima, prijateljima, porodici koji su bili uz mene i na divnom izlivu ljubavi i podrške ljudi širom sveta. Takođe, velike čestitke mojim saigračima i svim sportistima reprezentacije SAD koji me inspirišu i daju mi nešto za šta mogu da navijam."