"Danas sam imala treću operaciju i bila je uspešna. Uspeh danas ima potpuno drugačije značenje nego pre nekoliko dana. Napredujem i iako je sporo, znam da ću biti dobro. Zahvalna sam svim neverovatnim medicinskim radnicima, prijateljima, porodici koji su bili uz mene i na divnom izlivu ljubavi i podrške ljudi širom sveta. Takođe, velike čestitke mojim saigračima i svim sportistima reprezentacije SAD koji me inspirišu i daju mi nešto za šta mogu da navijam."