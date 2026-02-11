Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von objavila je prve fotografije iz bolnice u Trevizu.

Vonova se tamo nalazi na oporavku posle horor pada u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Lindzi je polomila kost leve noge, pa je već dva puta operisana.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Sada je uz fotografije obavestila javnost da je morala i treći put pod nož.

"Danas sam imala treću operaciju i bila je uspešna. Uspeh danas ima potpuno drugačije značenje nego pre nekoliko dana. Napredujem i iako je sporo, znam da ću biti dobro. Zahvalna sam svim neverovatnim medicinskim radnicima, prijateljima, porodici koji su bili uz mene i na divnom izlivu ljubavi i podrške ljudi širom sveta. Takođe, velike čestitke mojim saigračima i svim sportistima reprezentacije SAD koji me inspirišu i daju mi nešto za šta mogu da navijam."

Ne propustiteOstali sportoviDOKTORI PROGOVORILI O LINDZI VON! Posle horor pada i jezive povrede - iznete tvrdnje koje će sve baciti u nevericu: Totalni preokret i neočekivane reči!
Lindzi Von
Ostali sportoviLINDZI VON JE RAZBESNELA NAVIJAČE NOVAKA ĐOKOVIĆA: Izbrisala je tvit kada je shvatila šta je uradila
novak lindzi.jpg
Ostali sportovi"ZAGLAVILA SE U VAZDUHU, NIKO NE MOŽE DA SE OPORAVI..." Stručnjaci otkrili šta se stvarno dogodilo Lindzi Von: Ta nesreća je jedna u 1.000!
Lindzi Von
Ostali sportoviČUDESNA ŽIVOTNA PRIČA LINDZI VON: Skakala sa ivice sveta, lomila kolena, rebra, ruke, prste... A, ona je žena od titanijuma!
profimedia0414535513.jpg
Ostali sportoviŽRTVOVALI SU JE, BACILI SU JE NIZ PLANINU! Trese se svetski sport zbog Lindzi Von - ove reči su napravili opšti haos
Lindzi Von
Ostali sportoviOVO JE ČEKAO CEO SVET: Lindzi Von se oglasila prvi put posle horor pada! Opisala šta se zaista desilo tokom kobnog spusta i kakve povrede je zadobila
Lindzi Von

Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X