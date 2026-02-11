Štolc, koji bi po formi i rezultatima trebalo da osvoji najmanje tri zlatne medalje na ZOI, prethodnih je godina obarao svetske rekorde i u juniorskim i u seniorskim kategorijama i suvereni je vladar bio na 500, 1.000 i 1.500 metara, a neće biti iznenađenje ako se pojavi i u "vozić" trkama i grupnom startu.