Heraskevič je kacigu, na kojoj se nalaze fotografije ukrajinskih sportista poginulih tokom ruske invazije, nosio na treningu u sredu, iako mu je prethodno saopšteno da to nije dozvoljeno. Iz MOK-a su naveli da takav potez krši pravila predviđena Olimpijskom poveljom i sugerisali da bi umesto toga mogao da nosi crnu traku u znak sećanja.

Ukrajinski reprezentativac poručio je da ne veruje da će biti sankcionisan zbog svoje odluke.

"Verujem da imamo puno pravo da nosimo ovu kacigu u takmičenju jer je u potpunosti u skladu sa pravilima. Mislim da MOK nema dovoljno crnih traka da oda počast svim sportistima", rekao je Heraskevič, a preneo Bi Bi Si (BBC).

MOK nije potvrdio da li bi mogao da ga diskvalifikuje ukoliko nastavi da nosi kacigu, uz obrazloženje da "nije korisno govoriti o hipotetičkim situacijama".

Prema pravilu 50.2 Olimpijske povelje, "nikakve demonstracije ili politička, verska ili rasna propaganda nisu dozvoljene na olimpijskim borilištima i drugim lokacijama". Portparol MOK-a Mark Adams izjavio je da će u četvrtak stupiti u kontakt sa Heraskevičem kako bi mu "ponovio brojne mogućnosti da izrazi svoju tugu".

Adams je naglasio da sportista može da prikaže kacigu u mešovitim zonama i na društvenim mrežama, ali da je "borilište nepovredivo".

"Želimo da se takmiči i da svi sportisti imaju svoj trenutak. Postoje pravila koja moramo da sprovodimo. Nadamo se da ćemo ovo rešiti na ljudskom nivou, jer je u interesu svih da on nastupi", rekao je Adams.

Heraskevič je naveo da su među osobama prikazanim na kacigi brojni sportisti, uključujući tinejdžerku i dizačicu tegova Alinu Peregudovu, boksera Pavla Iščenka i hokejaša Oleksija Loginova, od kojih su neki bili njegovi prijatelji.

"Ovom kacigom čuvamo uspomenu na njih. Neki su bili deo olimpijskog pokreta i olimpijske porodice. Verujem da zaslužuju da budu ovde", poručio je ukrajinski takmičar.

MOK je i ranije diskvalifikovao sportiste zbog isticanja političkih poruka. Avganistanska brejkdens takmičarka Maniza Talaš, koja je predstavljala Izbeglički olimpijski tim na Igrama u Parizu 2024, diskvalifikovana je nakon što je tokom kvalifikacionog nastupa istakla poruku "Free Afghan Women" na svom plaštu.

(Beta)